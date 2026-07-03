El termómetro empieza a subir en Mendoza, pero se intensifican las heladas

El crudo invierno de esta semana en Mendoza comenzará a dar una pequeña tregua en las temperaturas diurnas durante este fin de semana.

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Según los datos oficiales provistos por la Dirección de Contingencias Climáticas de la provincia y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé un paulatino ascenso en las temperaturas máximas para los próximos días, aunque el ambiente nocturno y de las primeras horas de la mañana seguirá siendo severamente frío con presencia de heladas generalizadas.

Para el arranque del fin de semana se anticipa una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura . Los vientos serán leves del sector noreste. Sin embargo, la madrugada será sumamente fría con la presencia de heladas . La gran novedad meteorológica estará en alta montaña, ya que se prevén nevadas en la cordillera .

La máxima será de 7°C y la mínima de -1°C

El cierre del fin de semana se presentará con poca nubosidad en el llano y condiciones estables. Persistirá el leve ascenso de la temperatura máxima, pero la mínima repetirá el registro bajo cero de la jornada anterior, dejando heladas matinales. En el sector de alta montaña, el panorama tenderá a estabilizarse, mostrándose poco nuboso en cordillera . Los vientos continuarán siendo leves del noreste.

La máxima será de 11°C y la mínima de -2°C

Lunes 6 de julio

El inicio de la semana laboral mantendrá la tendencia de estabilidad climática con poca nubosidad. El termómetro continuará escalando durante la tarde gracias a la constante circulación de vientos leves del noreste, alcanzando marcas más agradables. De todas formas, no hay que descuidar el abrigo temprano porque se registrarán nuevamente heladas. Las condiciones de buen tiempo se replicarán en la zona fronteriza, manteniéndose poco nuboso en cordillera.

La máxima será de 13°C y la mínima de 0°C

Precaución al conducir

Debido a las heladas matinales pronosticadas y a la presencia de temperaturas bajo cero, se recomienda máxima precaución al transitar por las rutas provinciales durante las primeras horas del día por la probable formación de hielo sobre la calzada. El SMN recuerda mantener el seguimiento diario de alertas y avisos oficiales a corto plazo.