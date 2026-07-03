Desolador: un incendio destruyó una casa y dejó a una humilde mujer y a su hijo en la calle

Durante esta semana de ola polar , Mendoza se vio afectada por incendios en distintas viviendas. Durante la madrugada de este viernes se registró otro caso en el que el fuego destruyó por completo una casa en el Barrio San Martín ( Ciudad de Mendoza) .

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Los Bomberos del Cuartel Central llegaron al lugar para apagar las llamas y evitar que el incendio se propague . Pese a que las pérdidas materiales fueron totales, no se registraron víctimas fatales .

Ayelén estaba con su hijo de 9 años en una casa sobre la calle Tupungato, en el Barrio San Martín . Durante la madrugada del viernes estaban descansando cuando los despertó una explosión .

El incendio destruyó por completo un hogar en el Barrio San Martín.

“Escuché una explosión , agarré a mi hijo y salí”, contó Ayelén. “Todo se prendió muy rápido ”, agregó.

Según comentó la mujer, el incendio se habría iniciado por el desperfecto de un cable que se encontraba muy cerca de un mueble. Y fue este mueble lo primero en prenderse fuego . A partir de allí, las llamas se propagaron rápidamente y ocasionaron importantes pérdidas materiales para la familia.

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El trabajo de combatir el fuego

El papel de los Bomberos del Cuartel Central de Mendoza fue fundamental para frenar el avance del fuego y evitar daños mayores.

Ayelén y su hijo alquilaban la planta superior de la casa ubicada en la calle Tupungato. Los bomberos lograron mitigar el impacto del fuego y que no se extendiera a los hogares vecinos ni a la planta baja de la vivienda, donde vive la dueña del inmueble.

El incendio no tuvo víctimas fatales. GENTILEZA

Cómo colaborar con la familia

Ayelén y su hijo perdieron todo en el incendio y necesitan de la colaboración de la población para salir adelante.

Quienes deseen ayudar a la causa pueden comunicarse al 2612708884 (Ayelén).

El frío: un factor de riesgo

La ola polar ha afectado a diferentes familias y casas. El frío extremo implica un cambio en los hábitos de calefacción, ya que los hogares prenden e incorporan estufas y caloventores con el fin de combatir las bajas temperaturas.

Sin embargo, esta semana no solo hubo incendios que se generaron por desperfectos en los modos de calefaccionar los hogares y que provocaron pérdidas materiales, heridos y un fallecimiento: sino que también se registraron intoxicaciones por monóxido de carbono derivadas de las formas no recomendadas en que muchas personas buscan calefaccionar sus hogares.

Las temperaturas extremas potencian el uso de estufas y caloventores, lo que puede implicar un riesgo. GENTILEZA

El asesino invisible

El monóxido de carbono —conocido como el "asesino invisible"— puede generarse por una combustión incompleta de gas, leña, alcohol u otros, que se agrava cuando hay ventilación deficiente o instalaciones incorrectas de artefactos. Su inhalación puede provocar intoxicación, que en algunos casos contiene un riesgo letal.

El monóxido es un gas que no tiene color, olor ni sabor, por lo que es fundamental prestar atención a las señales que delatan su presencia.

Este gas se detecta visualmente si las llamas de los artefactos son amarillas o anaranjadas en lugar de azules. También se puede detectar mediante síntomas físicos en las personas, como dolores de cabeza, mareos, náuseas y somnolencia. En el caso de los bebés, la intoxicación puede manifestarse a través de un llanto continuo, irritabilidad y el rechazo del alimento.