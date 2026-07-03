Pronóstico en Mendoza: cómo estarán los primeros días de vacaciones de invierno, ¿sigue la ola polar?

Mendoza seguirá bajo la influencia de una intensa ola de frío durante los próximos días, aunque se espera un leve ascenso de las temperaturas hacia el inicio de la próxima semana. La Dirección de Contingencias Climáticas anticipó jornadas con heladas matinales, nubosidad variable y máximas que irán recuperándose de manera gradual.

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Se viene un viernes con mucho frío y cielo nublado en Mendoza: de cuánto será la máxima

Además, desde Defensa Civil emitieron una advertencia por la formación de bancos de niebla y heladas durante la mañana de este viernes. Recomendaron extremar las precauciones al conducir por rutas, caminos y puentes debido a la posible presencia de hielo sobre la calzada.

Para este viernes 3 de julio , se espera una jornada mayormente nublada, con leve ascenso de la temperatura, heladas parciales, vientos leves del noreste y lloviznas aisladas durante la mañana. En la cordillera el cielo permanecerá poco nuboso. La temperatura oscilará entre los 0°C de mínima y los 5°C de máxima .

El sábado 4 continuará el tiempo frío, con cielo cubierto a parcialmente nublado, heladas parciales y vientos leves del noreste. Se anuncian nevadas en cordillera. La máxima alcanzará los 7°C , mientras que la mínima será de 0°C .

Para el domingo 5 , la nubosidad irá disminuyendo y las temperaturas seguirán en ascenso. Se mantendrán las heladas, con una mínima de -2°C y una máxima de 11°C . En la zona cordillerana continuará el cielo poco nuboso.

El lunes 6 se presentará con poca nubosidad, heladas generales y una temperatura máxima de 12°C, mientras que la mínima será de -1°C.

El martes 7 persistirá el tiempo estable, con cielo despejado a poco nuboso, vientos del noreste y heladas generales. Se espera una máxima de 13°C y una mínima de -1°C.

Finalmente, el miércoles 8 de julio aumentará ligeramente la nubosidad. El pronóstico indica cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y vientos de dirección variable. La máxima volverá a ubicarse en 13°C, con una mínima de 1°C.

Precaución para hoy viernes por hielo en calzada

Las autoridades insisten en mantener las precauciones durante las primeras horas del día, especialmente al circular por rutas y puentes, donde las bajas temperaturas pueden favorecer la formación de hielo y reducir considerablemente la adherencia del pavimento.