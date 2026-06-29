Ingreso de frente polar a Mendoza: el miércoles podría nevar en el llano y anticipan un fin de semana gélido

Mendoza se prepara para una semana marcada por un fuerte cambio en las condiciones meteorológicas. Luego de un comienzo con tiempo estable y un leve ascenso de la temperatura, el ingreso de una masa de aire polar provocará un brusco descenso térmico desde el miércoles, con posibilidades de precipitaciones y nevadas en distintos sectores de la provincia.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el lunes se presentará con poca nubosidad, frío y heladas durante las primeras horas del día. La temperatura máxima alcanzará los 13°C , mientras que la mínima será de 1°C , con vientos leves del sudeste rotando al noreste.

El martes continuará el tiempo estable, con cielo poco nublado y un leve ascenso de la temperatura. Se espera una máxima de 16°C y una mínima de 0°C , aunque persistirán las heladas parciales durante la mañana.

El cambio más importante se producirá el miércoles 1 de julio, cuando ingrese una masa de aire polar que hará desplomar las temperaturas en toda la provincia.

La jornada estará mayormente nublada, con precipitaciones aisladas, vientos moderados a fuertes del sector sur y nevadas tanto en la cordillera como en sectores del llano .

La máxima descenderá hasta los 7°C, nueve grados menos que el día anterior, mientras que la mínima será de 1°C, marcando el inicio de varios días con ambiente muy frío.

Nieve, lluvia y mucho frío en casi toda la provincia de Mendoza. Ingreso de frente polar a Mendoza Ramiro Gomez / Los Andes

El frío continuará hasta el fin de semana

El jueves persistirá el aire polar, con cielo mayormente nublado y escasas variaciones en la temperatura. Se espera una máxima de apenas 6°C y una mínima de 1°C.

El viernes comenzará una leve recuperación térmica, aunque el ambiente continuará frío. La máxima será de 8°C y la mínima de 2°C, con cielo parcialmente nublado.

Finalmente, el sábado volverán las heladas intensas durante la madrugada, con una mínima de -2°C y una máxima de 12°C, en una jornada con nubosidad variable y vientos del noreste.

Ante este panorama, se recomienda extremar los cuidados frente a las bajas temperaturas, especialmente durante las primeras horas del día, y mantenerse informado sobre el estado de las rutas de montaña debido a las nevadas previstas en la cordillera y en algunos sectores del llano.

¿Qué implica el ingreso de una masa de aire polar?

El arribo de aire polar suele provocar descensos abruptos de temperatura, heladas generalizadas y mayor probabilidad de nevadas en zonas de montaña e incluso en sectores bajos de la provincia cuando coinciden humedad y frío intenso.

Ante este escenario, se recomienda extremar los cuidados con personas mayores, niños y quienes deban circular durante las primeras horas del día, cuando las heladas pueden generar condiciones peligrosas en rutas y calles.