28 de junio de 2026 - 12:46

Delincuentes saquearon una avícola de Maipú y escaparon con un centenar de aves

Ocurrió sobre la Ruta Provincial 14. El sereno del lugar descubrió que una puerta había sido violentada y que faltaban las aves.

Policía de Mendoza. Imagen ilustrativa

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento robo sorprendió este sábado al departamento de Maipú: varios delincuentes ingresaron a una avícola y se llevaron cerca de un centenar de aves luego de forzar los accesos del establecimiento. El hecho fue descubierto cuando el sereno llegó al lugar y advirtió que el predio había sido violentado.

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El asalto ocurrió sobre la Ruta Provincial 14. Tras la denuncia radicada en la Subcomisaría Barrancas, se ordenaron las primeras medidas investigativas y se dispuso la intervención de personal de Canes para intentar obtener rastros que permitan identificar a los responsables.

Según el parte policial, los autores dañaron las rejas y abrieron por la fuerza las puertas de uno de los galpones para entrar al predio. El sereno comprobó el faltante de aproxidamente 100 aves y dio aviso a las autoridades, que inciaron las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía interviniente, mientras continúa la investigación para determinar la identidad de los delincuentes.

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