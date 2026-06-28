28 de junio de 2026 - 16:35

En Mendoza buscan crear una federación de fútbol

En la capital se reunieron jerarcas de las ocho ligas de fútbol que existen en el territorio, con vistas a la creación de un ente provincial de la disciplina

Reunión Provincial de Ligas de Fútbol. Algunos de los dirigentes del balompié vernáculo que participaron&nbsp; de la propuesta

Reunión Provincial de Ligas de Fútbol. Algunos de los dirigentes del balompié vernáculo que participaron  de la propuesta

Foto:

Gentileza/LMF

En las instalaciones de la Liga Mendocina de Fútbol se realizó una reunión muy fructífera entre nuestra institución y representantes de todas las ligas que existen el territorio de la Provincia de Mendoza.

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El encuentro fue encabezado por el presidente de la Liga anfitriona: Diego Reyes, quien estuvo acompañado por los integrantes de su comisión directiva.

De la jornada participaron los siguientes representantes: Liga Alvearense: Andrés Merlos (Presidente) y Homero Diberardino (Tesorero). Liga Sancarlina: Enrique González (Presidente). Liga Rivadaviense: Diego Torralbo (Presidente), José Romano (Secretario) y Osvaldo Alaniz (Protesorero). Liga de Malargüe: Javier Ascencio (Presidente) y Daniel Peñaloza (Vicepresidente). Liga Tupungatina: Nelson Amador (Presidente). Liga Tunuyanina: Marcos Contador y Gabriel Barrera (Secretario) y de la Liga Sanrafaelina: Nadir Yasuff (Vicepresidente).

Durante el encuentro se expusieron diversas propuestas y se avanzó en la definición de los próximos pasos para trabajar en conjunto en la formalización legal de la Federación Mendocina de Fútbol.

La reunión se desarrolló en un marco de diálogo, unidad y colaboración, reafirmando el compromiso de todas las ligas con el crecimiento y el fortalecimiento del fútbol mendocino

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