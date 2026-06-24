Rock y fútbol: Parió la Choca tocará en un festival que celebra las dos grandes pasiones argentinas

Este viernes 26 de junio, el Cine Teatro Imperial de Maipú será escenario de una noche donde el rock y la pasión futbolera compartirán el mismo lenguaje. Para celebrar el avance imparable de la Selección Argentina en el Mundial 2026, desde las 21.30, llegará una nueva edición de Rock & Fobal , un festival que apuesta por combinar guitarras, tribuna y humor en una propuesta que celebra dos de las grandes pasiones argentinas.

Confirmado: Dread Mar I vuelve a Mendoza con un show en el Arena Maipú y ya se pueden comprar las entradas

La grilla estará integrada por Moskatel, Escapando de Fiona y Parió la Choca , tres bandas mendocinas que prometen una descarga de energía en el escenario del teatro ubicado en Pablo Pescara 323.

Con su característica impronta "menduca", Parió la Choca ya comenzó a calentar motores en redes sociales con un mensaje que resume el clima de la fecha: "Envido. 33 son mejores. Y este viernes lo demostramos", en clara alusión al tradicional juego de cartas que también se convirtió en otra pasión argentina.

La banda también invitó al público a sumarse a un festival que definió como el lugar donde se mezclan "rock, fútbol y el caos más glorioso del año".

El concepto de Rock & Fobal busca justamente reunir esos elementos que forman parte de la cultura popular argentina: la intensidad de un recital, el folclore de la cancha y el espíritu festivo de una noche entre amigos. La propuesta apunta tanto a seguidores de las bandas como a quienes disfrutan de ese cruce entre música y pasión deportiva.

Las entradas se encuentran disponibles en segunda preventa hasta este 25 de junio, con un valor de $10.000, en EntradaWeb. A partir del día del evento, el precio de la entrada general será de $12.000.