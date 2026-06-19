Confirmado: Dread Mar I vuelve a Mendoza con un show en el Arena Maipú y ya se pueden comprar las entradas

Dread Mar I, el referente más importante del reggae en español vuelve a la provincia para celebrar con un show dos décadas de trayectoria. El esperado reencuentro con su público mendocino será el sábado 17 de octubre en el Arena Maipú Stadium .

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Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketek.com.ar y boletería del Arena Maipú (solo en efectivo).

Con una carrera que lo convirtió en una de las voces más reconocidas de la música latinoamericana, Dread Mar I continúa recorriendo el continente con su "20 Años Tour", una gira especial que celebra veinte años de trayectoria y éxitos en el género.

El tour sigue girando tras la presentación de "A Tempo", su más reciente trabajo discográfico, un álbum que reafirma la esencia artística del cantante y, al mismo tiempo, abre nuevas búsquedas sonoras dentro de su universo musical.

Compuesto por once canciones, "A Tempo" combina los sonidos característicos que consolidaron la carrera de Dread Mar I con nuevas influencias y matices. Temas como "Km 0" y "Cobarde" mantienen la impronta reggae que lo identifica, mientras que canciones como "Deja" exploran ritmos cercanos al afrobeat, ampliando su propuesta artística.

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El disco fue registrado con una fuerte impronta orgánica, priorizando las tomas en vivo y la interacción entre los músicos dentro del estudio. Esa búsqueda de espontaneidad y frescura quedó reflejada en cada una de las composiciones, aportando una sonoridad auténtica y cercana.

A lo largo de estos años, Dread Mar I también mantuvo una intensa actividad artística a través de colaboraciones con figuras de distintos géneros y generaciones, entre ellas Carlos Vives, Ke Personajes, MYA, Rusher y Luck Ra, consolidando su vigencia dentro de la escena musical latinoamericana.

Con fechas en distintos países de América Latina y una convocatoria que sigue creciendo en cada presentación, la gira aniversario se transformó en una celebración de su historia musical y del vínculo construido con miles de seguidores a lo largo de dos décadas.

Sobre Dread Mar I

Dread Mar I, nombre artístico de Mariano Javier Castro, nació en Buenos Aires y es considerado uno de los artistas más influyentes del reggae en español. Con una identidad propia que fusiona reggae roots, reggae soul y canciones de fuerte impronta romántica, logró trascender fronteras y posicionarse como una figura central del género en Latinoamérica.

Canciones como "Tú sin mí", "Hoja en blanco", "Así fue", "Más allá de tus ojos" y "Buscar en Jah" acumulan millones de reproducciones y forman parte de la banda sonora de varias generaciones.

A lo largo de su carrera realizó giras internacionales, compartió proyectos con artistas de renombre mundial y construyó una comunidad de seguidores que continúa creciendo. En 2025 presentó "A Tempo", el álbum que dio origen a la gira internacional "20 Años Tour", con la que celebra uno de los momentos más importantes de su trayectoria.