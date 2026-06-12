12 de junio de 2026 - 11:05

Superlogical en la Nave Cultural: el tributo mendocino a Supertramp prepara un show imperdible este viernes

El show tributo a la mítica banda será en la Nave Cultural este viernes. Dónde comprar las entradas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La música de Supertramp sigue atravesando generaciones. Sus melodías inconfundibles, sus armonías vocales y canciones que marcaron una época volverán a cobrar vida en la Ciudad gracias a Superlogical, la banda tributo mendocina que dará un show este viernes 12, a las 21h, en la Sala 2 de la Nave Cultural. Las entradas están disponibles a través de Entrada Web.

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El espectáculo propone un recorrido por el set list más emblemático del grupo británico que revolucionó la escena musical internacional con una propuesta que combinó rock progresivo, pop y una identidad sonora única. Temas como “The Logical Song”, “Breakfast in America”, “Dreamer” y “Give a Little Bit” forman parte del legado que convirtió a Supertramp en una de las bandas más populares e influyentes de las décadas del 70 y 80.

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Fundada en Inglaterra en 1969, la agrupación alcanzó su consagración mundial a partir del lanzamiento de “Crime of the Century”, un álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y abrió el camino a una sucesión de éxitos que permanecen vigentes hasta la actualidad.

Con una cuidada puesta en escena y una interpretación fiel al sonido original, Superlogical revive ese universo musical a través de la labor de Marcelo Rodríguez Britos (voz, teclados y dirección musical), Willy Moreno (voz), Guillermo Hernández (bajo), Manu Rodríguez Britos (batería), Daniel Salomón (guitarra) y Eduardo Sansoni (saxo).

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