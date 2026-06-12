Superlogical en la Nave Cultural: el tributo mendocino a Supertramp prepara un show imperdible este viernes

El show tributo a la mítica banda será en la Nave Cultural este viernes. Dónde comprar las entradas.

La música de Supertramp sigue atravesando generaciones. Sus melodías inconfundibles, sus armonías vocales y canciones que marcaron una época volverán a cobrar vida en la Ciudad gracias a Superlogical, la banda tributo mendocina que dará un show este viernes 12, a las 21h, en la Sala 2 de la Nave Cultural. Las entradas están disponibles a través de Entrada Web.

El espectáculo propone un recorrido por el set list más emblemático del grupo británico que revolucionó la escena musical internacional con una propuesta que combinó rock progresivo, pop y una identidad sonora única. Temas como “The Logical Song”, “Breakfast in America”, “Dreamer” y “Give a Little Bit” forman parte del legado que convirtió a Supertramp en una de las bandas más populares e influyentes de las décadas del 70 y 80.

image Fundada en Inglaterra en 1969, la agrupación alcanzó su consagración mundial a partir del lanzamiento de “Crime of the Century”, un álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y abrió el camino a una sucesión de éxitos que permanecen vigentes hasta la actualidad.

Con una cuidada puesta en escena y una interpretación fiel al sonido original, Superlogical revive ese universo musical a través de la labor de Marcelo Rodríguez Britos (voz, teclados y dirección musical), Willy Moreno (voz), Guillermo Hernández (bajo), Manu Rodríguez Britos (batería), Daniel Salomón (guitarra) y Eduardo Sansoni (saxo).