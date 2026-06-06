Los Fundamentalistas anunciaron que realizarán su show en Comodoro Rivadavia y lo transmitirán en vivo

Tras conocerse la muerte del Indio Solari, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado , banda que lo acompañó en su camino como solista, confirmó que realizarán su show programado en Comodoro Rivadavia este sábado a la noche.

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"Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos", señaló el grupo a través de un comunicado.

Asimismo, anunciaron que transmitirán el concierto en vivo a través de redes sociales y se analiza la posibilidad de colocar pantallas gigantes en las afueras del Predio Ferial.

"Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador", expresaron.

Según trascendió, la organización se encuentra trabajando en el armado final del escenario, ubicado en el predio que cuenta con capacidad para unas 7500 personas.

La banda que acompañó al Indio Solari

Tras la disolución de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001, Indio Solari inició su etapa solista y reunió a un grupo de músicos que más tarde adoptaría el nombre de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. La formación comenzó a trabajar con él en la grabación de su primer disco solista, "El tesoro de los inocentes", publicado en 2004.

indio solari El Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Desde entonces,Los Fundamentalistas se convirtieron en la banda que acompañó al músico en sus shows. Con el paso de los años adquirieron identidad propia y, tras el retiro del cantante de los escenarios por problemas de salud, continuaron realizando recitales en los que interpretan su repertorio.

La despedida del Indio

Este sábado, se confirmó que la despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo 7 de junio a partir de las 11 en el Polideportivo Municipal “José María Gatica”, ubicado en Villa Domínico, Avellaneda.

Se espera que miles de ricoteros de todo el país se movilicen hacia el microestadio emplazado sobre la avenida Mitre al 5000 y Los Andes estará presente para una cobertura especial.

Según trascendió, asignaron 700 policías para el megaoperativo y contemplan sumar más. Además, ya comenzaron a trabajar en el lugar con la colocación de vallas sobre la avenida.