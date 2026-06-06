Confirmaron dónde será el último adiós al Indio Solari: esperan una multitudinaria despedida en Avellaneda.

Se confirmó el lugar para el último adiós de la leyenda del rock Carlos Alberto "Indio" Solari . La despedida pública del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se realizará este domingo a partir de las 11 en el Polideportivo Municipal “José María Gatica” , ubicado en Villa Domínico, Avellaneda .

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Se espera que miles de ricoteros de todo el país se movilicen hacia el microestadio emplazado sobre la avenida Mitre al 5000 y Los Andes estará presente para una cobertura especial .

Clarín informó que asignaron 700 policías para el megaoperativo y contemplan sumar más. Además, ya comenzaron a trabajar en el lugar con la colocación de vallas sobre la avenida.

El polideportivo fue elegido por las ventajas logísticas que ofrece. Entre ellas, se destaca su cercanía con la estación Domínico de la línea Roca, una de las más utilizadas del sur del conurbano bonaerense y con conexión directa desde la terminal de Constitución.

Polideportivo Municipal “José María Gatica”}

Por otro lado, el acceso vehicular resulta más sencillo que en otros puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires debido a su ubicación sobre la avenida Mitre, una de las principales arterias de Avellaneda, lo que facilitaría tanto el arribo de los fanáticos como los operativos de seguridad previstos para la jornada.

carlos alberto solari Esperan a miles de ricoteros para despedir al Indio Solari.

Otro factor determinante en la elección del lugar es el amplio espacio disponible en los alrededores del complejo deportivo, ya que cuenta con sectores abiertos y extensos espacios verdes que permitirán absorber una convocatoria masiva de seguidores del Indio Solari.

La confirmación llegó horas después de que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunciara que el Congreso nacional "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.

El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”.