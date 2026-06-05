5 de junio de 2026 - 19:24

La autopsia preliminar reveló que el Indio Solari murió luego de sufrir un ACV

El informe forense determinó que el líder de Los Redondos falleció debido a un accidente cerebrovascular hemorrágico mientras estaba en la pileta climatizada de su casa.

Se conoció la causa del fallecimiento del Indio Solari

Se conoció la causa del fallecimiento del Indio Solari

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La autopsia preliminar sobre el cuerpo del Indio Solari determinó que la causa del fallecimiento del artista fue por un ACV no traumático.

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Según el comunicado oficial, la Fiscalía General de Morón informó que la investigación fue llevada a cabo por el doctor Lucio Rivero de la UFI 2 de Ituazaingó y se basó en los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas allí y el resultado del estudio.

“Se estableció que en horas de la madrugada el músico se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio y a raíz de haber sufrido el Accidente Cerebro Vascular hemorrágico, falleció en forma inmediata. No hubo ahogamiento”, continuó el texto

El desenlace ocurrió en su domicilio de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó, y su cuerpo fue encontrado este viernes en el interior de la vivienda por su cuidadora que llegó al hogar y lo ubicó en el lugar descrito.

Junto con la esposa del artista, retiraron el cuerpo y llamaron a la emergencia médica que realizaron maniobras de reanimación sin éxito.

El intérprete tenía mal de Parkinson desde hace 10 años aproximadamente. No obstante, la primera cercanía a los resultados indicaron que, si bien se encontraba en inmediaciones de dicha pileta, “no se habría ahogado, ni tragó agua”.

Además, los profesionales de la salud no descartan futuros estudios complementarios con el fin de brindar detalles más certeros.

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