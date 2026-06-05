La familia Maradona despidió al Indio Solari con una frase contundente: "No corresponde hablar"

La hija del astro del fútbol mundial le dedicó varios posteos al cantante, luego de conocer la noticia de su fallecimiento.

Dalma Maradona, hija de Diego Maradona, despidió públicamente al Indio Solari luego de enterarse de su fallecimiento. A través de las redes sociales, publicó dos mensajes. En el primero le solicitó "decile que lo extraño", en referencia a su padre. En el segundo posteo, aseguró que no hablará con los medios sobre el tema.

El vínculo entre el Diego y el Indio nunca pasó de la admiración mutua. Inclusive, ni siquiera llegaron a conocerse personalmente. Sin embargo, la admiración que despertaron en la gente los une en el corazón de los argentinos. Por eso, las publicaciones de la hija del ídolo del fútbol sobre la triste noticia se hicieron virales.

En las historias de Instagram, Dalma demostró su dolor por la partida del cantante, con un mensaje corto y emotivo, que también hizo referencia a su propio padre. "QEPD INDIO! Mandale saludos y decile que lo extraño", lanzó.

Dalma Maradona decidió no hablar del Indio por respeto: "Odio cuando cualquiera sale a hablar de mi papá" image

A continuación, Maradona aclaró el motivo por el que no hablará públicamente sobre el Indio Solari, a pesar de la requisitoria de los medios de comunicación. "A todos los medios que me llaman para hablar del Indio, me parece que no corresponde porque yo no lo conocí y no tengo más que agradecerle por sus canciones (como todo el mundo)", comenzó.