Indio Solari: por qué fue uno de los grandes poetas del rock

En el país de grandes letristas del rock el Indio Solari destaca con un brillo particular. Un brillo oscuro, si uno se permite el oxímoron, que tan bien practicó el propio músico y escritor.

Ciertamente cortado por un filo diferente al de otros grandes letristas de nuestro rock, y cultor de una poética muy distinta a la de un Spinetta , un Calamaro o un Cerati , en Solari se combinan al tiempo una serie de referencias secretas que llevan su poesía casi al hermetismo, pero también un registro amplio que es capaz de sintetizar influencias tan dispares como la de la poesía beat o la del simbolismo de Verlaine .

En realidad, si bien sus letras lo ponen en un lugar destacado dentro de la lírica argentina (a punto tal que nadie vería extraño considerarlo poeta a secas, sobre todo porque muchas de sus canciones nacían de la palabra), lo que volcaba Solari en sus textos era mucho más que la influencia de la literatura. El Indio , reconocido cinéfilo , también llevaba a su obra los mundos, climas y tonos de Tarkovski , de Bergman , de Herzog , así como los de pintores que admiraba ( Dalí, Klimt, Pollock ) o de la música de Los Beatles o Jimi Hendrix .

Ese particular y nutrido universo del arte al que era permeable permitió letras sin dudas fascinantes , pero nada uniformes. Podía practicar el humor, podía contar una historia, podía hacer referencias personales, pero a todo lo abordaba desde un ángulo inesperado. Como en los textos de Enrique Symms , otrora su amigo (y también influencias), salpicaba reflexiones filosóficas y oscuras con comparaciones a veces hilarantes o con las volcaba a través de fábulas pobladas de animales (cerdos, lobos, corderos, perros).

Un ejemplo: Vencedores vencidos, de los Redonditos

A la vez, podía trazar un retrato sociológico y político (descarnado y poderoso), sin ceder terreno a la obviedad. El enorme caudal lírico del Indio, tanto en sus canciones de los Redondos como en sus discos solistas, es difícil de abarcar. Y, sin embargo, es posible tomar un ejemplo que pueda servir para terminar de valorar su poder como poeta. Ese ejemplo bien lo puede encarnar Vencedores vencidos, una de las grandes canciones de Patricio Rey, incluida en Un baión para el ojo idiota (1988). El título subvierte aquella frase del dictador Eduardo Lonadi, quien tras ser designado como presidente tras el golpe de facto que derrocó a Perón en 1955, pronunció en su discurso la frase “Ni vencedores ni vencidos”.

Embed - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Vencedores Vencidos (Audio Oficial)

El Indio cambia el sentido hacia el costado perdedor que le tocó al país tras esos acontecimientos, y arroja una seguidilla de inspiradas reflexiones poéticas que más de una vez han inundado paredes y remeras: “Ensayo general para la farsa actual, / teatro antidisturbios”; “Y ahora tiro yo porque me toca / en este tiempo de plumaje blanco”, entre tantas otras.

Poco se ha dicho de la particular pericia del Indio para las letras, que muestra su conocimiento técnico de la materia incluso para innovar con las rimas y la versificación, algo en lo que su propio canto (y, cómo no, la guitarra de Skay) ayudaban a subrayar. Es interesante, en ese sentido, este fragmento de la canción, donde corta los versos no sólo en función de la música, sino también de lo que quiere ir remarcando: “Leyendo diarios en / un baño turco, / empañando Raybáns, / mascando un hueso, / tu perro, un perro cruel / con la costumbre de / no contentarse con los restos”.

Las letras de los Redonditos, interpretadas

El dominio del lenguaje, visto desde la trastienda, analizado casi como en una radiografía, puede que no sea lo que más gusta a los seguidores, que disfrutan de su música y de la oscuridad de sus canciones sin que les haga falta “entenderlas” o asirlas por completo.

Embed - Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota - Jijiji (Audio Oficial)

Aun así, uno de los deportes favoritos de los “ricoteros” ha sido la interpretación de algunas de las letras más célebres y el propio Indio supo ser consultado más de una vez para que arrojara claves sobre esas letras. Entre ellas, Ji, ji, ji (uno de los himnos de los Redondos) es de las más transitadas. Hay páginas, incluso, dedicadas a “subtitular ” la lírica del Indio, y hacen un trabajo loable en pos de encontrar las claves que arrojen luz sobre canciones que, en el fondo, sin embargo, (y, como decíamos al principio), brillan mejor, mucho mejor, al cobijo de su propia oscuridad.