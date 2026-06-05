¿Copia o herencia? Las seis bandas influidas por el Indio Solari y los Redonditos

La huella que dejó el Indio Solari en el rock nacional no es menor, especialmente en su trayectoria al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota . No es tan común ver, de otros artistas influyentes de nuestra música, a émulos tan claros como los que tuvieron los autores de Ji, ji, ji . Claro que hubo músicos que intentaron copiar a Spinetta , a Charly , a Soda Stereo , pero los Redondos establecieron casi un subgénero (un poco a la manera de los Rolling Stones), con bandas que no sería desacertado catalogar directamente como “ ricoteras ”.

Lo interesante es que la separación de los Redondos , a fines del siglo pasado, dejó abierta la puerta a la profusión de esas bandas. Así, su legado no sólo fue seguido —como era de esperar— por sus principales impulsores, el Indio y Skay Beilinson (guitarrista y compositor con él de muchas de las canciones), sino por otros grupos que intentaron llenar el espacio vacío del grupo. Aquí enumeramos a las bandas ricoteras más importantes de Argentina.

Aquí vamos a repasar a algunos de esos grupos. Dejamos de lado, por supuesto, a las bandas que tributa la música de los Redonditos (en Mendoza destaca, por ejemplo, Barbazul) o a proyectos como La Kermesse , que está integrado por algunos exintegrantes de la banda y tocan su música. También, por supuesto, a Skay y los Fakires .

Rubén González era plomo de los Redonditos. "Un simple tiracables", ha dicho él. Pero en 1997 se destapó con su proyecto solistas, bajo el rótulo de El Soldado, en el que juntó a músicos para llevar adelante una propuesta de inocultable influencia ricotera, como no podía ser de otro modo. Su primer disco, Tren de fugitivos, es el que más claramente muestra la influencia del Indio Solari, incluso en el canto, y también de Skay en los arreglos. De hecho, ambos músicos lo acompañaron en ese álbum, editado en 1997.

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Callejeros

Es cierto que el grupo liderado por el Pato Fontanet tiene una historia propia y hasta un capítulo trágico en las páginas del rock nacional. Pero es indudable que es una banda surgida a la sombra de los Redondos. La mera escucha de sus canciones, especialmente del primer disco, nos llevan inmediatamente a algunos de los “yeites”, tanto musicales como líricos, del Indio Solari y los suyos. Es, a la vez, uno de los grandes fenómenos populares, por sus muchos seguidores, que se trasladaron también a la otra banda que la continuó luego de la tragedia de Cromañón (el 30 de diciembre de 2004).

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Don Osvaldo

Es la heredera de Callejeros, luego de la separación del grupo que siguió al incendio de la disco Cromañón, donde murieron 194 personas. Con los integrantes de la banda procesados, y luego incluso de una reclusión en la cárcel de Fontanet, el grupo nació tras una primera etapa rotulada con las siglas CJS, que remitían a Callejeros, pero que era un acrónimo de Casi Justicia Social. Finalmente, el nombre que le puso Fontanet a la banda fue Don Osvaldo y como CJS tituló al primer disco. Es una de las bandas más convocantes de la actualidad y siempre, siempre, suenan a los Redondos.

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Pier

La voz de Ramiro Cerezo, el cantante; el nombre de la banda, con una no confesada alusión a la canción Pierre, el vitricida; el sonido rockero y los arreglos. Son muchos los aspectos que hacen que este grupo surgido en Buenos Aires en 1994 sea considerado una copia rebajada de los Redondos. Sus integrantes, más de una vez, han querido aclarar que es inocultable la influencia, pero que han querido seguir su camino más allá del Indio y los suyos. Es respetable ese interés, aunque sonoramente es imposible no pensar en rasgos ricoteros cuando se pone cualquiera de sus canciones.

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La Beriso

Como las bandas anteriores, también se adhieren a la etiqueta de “rock barrial” o “rock callejero”. Pero en ocasiones, es imposible no pensar en lo descrito para Pier cuando se oye su música. Muchos dirán que sería una blasfemia parangonar a la exitosísima banda liderada por Rolo Sartorio con los Redonditos y esa consideración (la calidad) la podemos dejar de lado. Pero el afán lírico, el modo de cantar y el interés por generar con su público una congregación reunida en torno a los shows hacen de esta otra de las bandas nacidas bajo la sombra ricotera.

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Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Es el caso más particular de todos. El grupo integrado por Gaspar Benegas, Baltasar Comotto y Pablo Sbaraglia no es una banda más, sino una banda formada por el propio Indio Solari para su carrera solista. Así que es indudable que (como puede pasar con Skay Beilinson) no es que suenen a los Redondos, sino que de alguna manera llevan la sangre ricotera en sus venas. Pero desde que el Parkinson sacó al Indio Solari de los escenarios y se vieron obligados a reemplazarlo en la voz (o utilizar hologramas del Indio para invocarlo en vivo), el grupo ha abierto caminos nuevos que hacen que, a la vez, puedan ser considerados otros seguidores, herederos o continuadores de la herencia ricotera.