Murió el Indio Solari: las 20 frases más célebres que dejó en la memoria de los argentinos

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La muerte del Indio Solari provocó una inmediata reacción de miles de seguidores en las redes sociales. Apenas se conoció la noticia, usuarios de todo el país comenzaron a compartir versos, estrofas y fragmentos de canciones que marcaron a generaciones y que con el paso de los años se transformaron en parte del lenguaje cotidiano de la cultura popular argentina.

Conmoción por la muerte del Indio Solari: se conoció cómo fueron sus últimas horas

El adiós a una leyenda: murió a los 77 años el "Indio" Solari

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado dejó una obra atravesada por metáforas, imágenes poéticas y reflexiones que trascendieron el ámbito musical.

Entre las expresiones más recordadas aparecen "El lujo es vulgaridad", "Violencia es mentir", "Ya sufriste cosas mejores que estas" y "Mi único héroe en este lío", líneas que durante décadas se reprodujeron en banderas, murales, remeras y publicaciones digitales.

"El lujo es vulgaridad". (Un poco de amor francés).

"Ya sufriste cosas mejores que estas". (Un Ángel para tu soledad).

"Mi único héroe en este lío". (Esa estrella era mi lujo).

"Los genios son buenos servidores y malos amos". (Mi genio amor).

"Violencia es mentir". (Nuestro amo juega al esclavo).

"Vivir sólo cuesta vida". (Ropa sucia).

"El futuro llegó hace rato". (Todo un palo).

"Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón". (Juguetes perdidos).

"Nadie es capaz de matarte en mi alma". (Pabellón séptimo (Relato de Horacio)).

"Dos que se quieren, se dicen cualquier cosa". (La hija del fletero).

"El que abandona no tiene premio". (Sorpresa en Shangai).

"Fijate de qué lado de la mecha te encontrás". (Queso ruso).

"Nos merecemos bellos milagros, y ocurrirán". (Amok! Amok!).

"Pero yo sé que hay caballos que se mueren potros, sin galopar". (La bestia pop).

"Siempre fui menos que mi reputación". (La hija del fletero).

"Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón". (El pibe de los astilleros).

"Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle". (Vencedores vencidos).

"La buena felicidad dicen que no se nota". (Scaramanzia).