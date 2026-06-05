Murió el Indio Solari: la despedida en redes a una voz irrepetible del rock argentino en un día triste para la música

La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari sacudió al mundo de la música argentina y abrió una despedida colectiva en redes sociales. Fanáticos, artistas, periodistas y figuras públicas comenzaron a compartir recuerdos, canciones, fotos y mensajes para homenajear al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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El adiós a una leyenda: murió a los 77 años el "Indio" Solari

El músico murió este viernes a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Desde hacía años convivía con Parkinson , enfermedad que había hecho pública y que lo alejó de los escenarios.

Apenas se conoció la noticia, las redes se transformaron en un archivo emocional de la cultura ricotera. Muchos usuarios compartieron fragmentos de recitales, entradas guardadas, frases de canciones y recuerdos de viajes para ver al Indio en vivo.

Una de las reacciones públicas que más circuló fue la de Mario Pergolini , quien se enteró de la noticia durante una transmisión en vivo de Vorterix.

"Mario Pergolini" Porque la reacción del conductor al enterarse de la muerte del Indio Solari. pic.twitter.com/5A6lBZPOyR https://t.co/kaKQqhlsLk

El conductor quedó visiblemente impactado y recordó que buena parte del programa había estado musicalizada con canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

“Falleció el Indio Solari. Tremendo. Primero, estoy impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con los Redondos. Estoy asombrosísimo”, alcanzó a decir. “Me impacta la noticia porque es inesperada. Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, añadió.

El mensaje de despedida de Alberto Fernández

Alberto Fernández publicó un mensaje en su cuenta de X para despedir al Indio Solari. En el texto, destacó su “compromiso humano”, su “dignidad como músico independiente” y el fenómeno social y cultural generado por Los Redonditos de Ricota. La publicación estuvo acompañada por una imagen del cantante sobre el escenario.

Murió el Indio Solari la despedida en redes a una voz irrepetible del rock argentino en un día triste para la música (1)

Griselda Siciliani compartió una historia en Instagram con una foto en blanco y negro del Indio Solari y la frase “En este día y cada día”. La publicación incluyó un corazón negro y utilizó como música una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

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Gonzalo Heredia también se sumó a las despedidas en Instagram. El actor publicó una historia con fondo negro, un corazón roto en el centro y una canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como música de fondo.

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Gloria Carrá publicó en Instagram una foto del Indio Solari en blanco y negro y escribió un mensaje personal de despedida. En el texto, agradeció la música compartida, recordó momentos vinculados a la amistad y expresó su tristeza por la muerte del cantante.

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Lula Bertoldi, líder de la banda de rock Eruca Sativa y hermana de Marilina Bertoldi, compartió en su cuenta oficial de Instagram un video del Indio Solari con la frase “Te amamos Indio” junto al símbolo del infinito.

El Parkinson y el retiro de los escenarios

Solari había hablado públicamente de su enfermedad y reconoció que el Parkinson condicionaba cada vez más su vida. Su último recital presencial fue en Olavarría, en 2017, una presentación masiva que quedó marcada como uno de los episodios más fuertes de su carrera solista.