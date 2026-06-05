El adiós a una leyenda: murió a los 77 años el "Indio" Solari

Murió este viernes a los 77 años el músico de rock Carlos Alberto "Indio" Solari, uno de los más convocantes de la historia y famoso por liderar la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota .

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Hace varios años, el legendario artista padecía el mal de Parkinson, enfermedad que lo había alejado de los escenarios.

Fue hallado sin vida en su casa de la localidad bonaerense de Parque Leloir. Si bien la Unidad Fiscal de Investigación N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes, no se señalaron otras causas de muerte que no sean naturales, en relación al deterioro de su patología.

La salud del ídolo del rock venía deteriorándose. De hecho, meses atrás, sus familiares desmintieron que el cantante sufriera un ACV, pero aclararon que estaba sometido a distintos chequeos de rigor.

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Carlos Alberto Solari, apodado y conocido masivamente como "Indio", se destacó como una de las figuras más influyentes y convocantes de la historia del rock nacional, con varios récords en sus recordadas "misas ricoteras".

Nacido el 17 de enero de 1949 en Paraná (Entre Ríos) y criado en La Plata, construyó una carrera artística que trascendió la música para convertirse en un fenómeno cultural.

Fue fundador y voz principal de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que marcó a varias generaciones con discos emblemáticos como "Oktubre" (1986), "Un baión para el ojo idiota" (1988) y "Lobo suelto, cordero atado" (1993). Sus letras enigmáticas, cargadas de imágenes poéticas y críticas sociales, lo transformaron en un autor de culto.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, inició una exitosa etapa solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, con álbumes como "El tesoro de los inocentes (bingo fuel)" (2004), "Porco Rex" (2007) y "El ruiseñor, el amor y la muerte" (2018).

Embed - Ji Ji Ji - Estadio Único de La Plata - Indio en Concierto [2008] Full HD

Del artista récord a la enfermedad que lo separó de los escenarios

Los recitales del Indio Solari reunieron a cientos de miles de personas y establecieron récords de convocatoria en Argentina.

Por ejemplo, el 14 de septiembre de 2013, Mendoza fue testigo de la fuerza del Indio en el autódromo de San Martín, donde brindó un vibrante recital de alto vuelo, que reunió a alrededor de 120.000 personas. Luego, repitió similar convocatoria el 13 de diciembre de 2014.

Aun después de alejarse de los escenarios por el Parkinson que reveló públicamente en 2016, el músico mantuvo intacta su influencia artística y popular.

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El último show presencial del Indio Solari junto a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado tuvo lugar el 11 de marzo de 2017 en el predio "La Colmena" en Olavarría, donde congregó a cerca de 300.000 personas. Sin embargo, pasó al recuerdo por la tragedia: dos espectadores fallecidos y múltiples heridos ante las fallas en la organización y el operativo de seguridad.

La salud de Indio Solari fue un tema que el propio músico decidió hacer público en 2015. En una entrevista concedida a Vorterix, reveló que atravesaba una enfermedad que condicionaba su vida cotidiana y explicaba su alejamiento de los escenarios. En aquel momento aclaró que no se trataba de cáncer ni de VIH y habló con crudeza sobre el impacto que la dolencia tenía en su día a día.

“Hay días en que me quiero matar y hay días que ni se nota. Hay dolor, hay malhumor... Es la vida. Y esto es una cagada: he visto sufrir a la gente de una manera inmerecida. No tengo miedo. La curiosidad es más grande que el miedo”, expresó el exvocalista Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La confirmación definitiva del Parkinson llegó el 12 de marzo de 2016, durante un multitudinario recital en la ciudad de Tandil. Frente a miles de seguidores, Solari habló por primera vez de manera abierta sobre el diagnóstico que enfrentaba. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, Mr. Parkinson viene pisándome los talones. Pero bueno. Así es la vida”, dijo desde el escenario.

Sus posteriores apariciones en los medios fueron escasas, rodeadas de cierto resguardo y respeto a su integridad física. De hecho, al músico casi no se lo veía: siempre estaba en la oscuridad y apenas se revelaba su silueta.

Embed - EL INDIO EN GELATINA - La Gran Bestia Pop con Pedro Rosemblat

En octubre de 2024, el Indio fue entrevistado en persona por Pedro Rosemblat, en el canal Gelatina.

Una recordada aparición del cantante fue luego en Futurock, aunque vía telefónica, el 17 de octubre de 2025.

“Últimamente me paso la vida empeorando –ese es mi trabajo actual–, empeorando mi salud. Hay días que no tengo ganas de nada. Y cuando no tengo ganas de nada, no hago nada”, expresó, además de referirse a la realidad social del país, un tema recurrente en sus charlas.

“Yo no creo en la rosca política. Me parece una infamia porque están jugando con nuestras vidas. No me interesa si es un presidente, un ministro o un diputado: todos entran en ese juego donde lo que se busca es el beneficio personal. La política debería ser el arte de gobernar, pero en realidad es el arte de acomodarse. Lo ves en los discursos, en los gestos, en los que cambian de bandera según sopla el viento. Y lo peor es que la gente termina eligiendo entre lo que hay, no entre lo que quiere”, declaró.

“Veo una sociedad cansada, agobiada. Nos falta alegría. La gente vive con miedo, con bronca. No confía en nadie, ni siquiera en sí misma. El problema es que el ciudadano común no tiene herramientas para cambiar las cosas: está ocupado tratando de sobrevivir. La desigualdad, la pobreza, la falta de educación… todo eso te deja sin margen para pensar en comunidad. Y cuando no hay comunidad, aparece el sálvese quien pueda. Eso es lo que estamos viviendo", reflexionó en Futurock.

Embed - EL INDIO SOLARI en FUTUROCK | con GABI SUED y LEAN RENOU ¿CÓMO LA VES?

La última entrevista en la prensa fue con Andy Kusnetzoff el 5 de diciembre de 2025, al aire de Urbana Play. La entrevista se emitió solo por audio mientras, en el streaming se mostraban dibujos en tiempo real por parte del ilustrador Serafin.

"Tengo suerte que siempre hice lo que quise y funcionó. Lo que yo hago materialmente con el arte popular es lo que quiero ser. No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada, lo lamento para los que pensaron que podía ser redondo para toda la vida. Redondos son el público", definió Solari.

"A la muerte no le tengo ningún miedo", afirmó.