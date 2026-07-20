20 de julio de 2026 - 18:39

Antonela Roccuzzo le dedicó un sentido mensaje a Messi: "Siempre vas a ser el mejor"

La esposa de Lionel Messi se expresó en redes sociales tras la dura derrota contra España y dejó en claro que el capitán argentino “siempre da todo hasta el último segundo”.

Antonela Roccuzzo le dedicó unas sentidas palabras a Messi.

Antonela Roccuzzo le dedicó unas sentidas palabras a Messi.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras la dura derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Antonela Roccuzzo se expresó en redes sociales y afirmó “su apoyo incondicional” a Lionel Messi. La publicación rápidamente se volvió viral y se llenó de mensajes de aliento por los hinchas argentinos.

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El posteo estuvo acompañado por una foto junto al capitán argentino después del partido y comenzó con una frase que resumió su sentimiento: "Siempre vas a ser el mejor". A partir de allí, destacó tanto la calidad futbolística de Messi como “su fortaleza para enfrentar los momentos más difíciles”.

"Sos una inspiración para millones", resaltó Antonela Roccuzzo

En el mensaje, destacó que la grandeza de Messi va mucho más allá de sus condiciones futbolísticas. "No solo por tu talento, sino porque nunca dejaste de ser vos. Porque pase lo que pase, nunca bajás los brazos, siempre peleás hasta el final y das todo de vos hasta el último segundo", expresó.

Antonela también remarcó la capacidad del rosarino para sobreponerse a los momentos difíciles y el ejemplo que representa para su familia.

El mensaje de respaldo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras la final del Mundial.

El mensaje de respaldo de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi tras la final del Mundial.

"Esa fuerza, esa mentalidad y esa manera de levantarte una y otra vez son las que te hacen único. Gracias por enseñarnos cada día que el verdadero éxito se construye con trabajo, sacrificio, perseverancia y sin perder nunca la esencia", escribió.

Además, aseguró que Messi es "el mejor ejemplo para nuestros hijos y una inspiración para millones de personas". Para cerrar dejó una declaración de amor: "Te admiro más de lo que las palabras pueden expresar y me siento inmensamente orgullosa de caminar esta vida a tu lado. Te amo muchísimo".

En pocas horas, el mensaje recibió millones de interacciones: casi 3 millones de “me gusta”. De esta forma, se transformó en uno de los posteos con mayor repercusión tras la definición del Mundial.

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