20 de julio de 2026 - 21:55

Las conmovedoras palabras de Dalma Maradona para Messi y el plantel argentino: "Qué orgullo..."

Luego del subcampeonato de Argentina en el Mundial 2026, Dalma Maradona expresó su agradecimiento a Lionel Messi y a toda la delegación albiceleste con una serie de publicaciones que rápidamente se viralizaron.

La exigencia de Dalma Maradona a los invitados de su casamiento
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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Luego de la definición del Mundial 2026, Dalma Maradona utilizó sus redes sociales para dedicar un sentido mensaje a Lionel Messi y a toda la Selección argentina, en una publicación que rápidamente se viralizó entre los hinchas por su tono de agradecimiento y reconocimiento.

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La hija de Diego Maradona expresó su admiración por el capitán argentino y resumió el sentimiento de muchos fanáticos con una frase cargada de afecto: "Qué orgullo que seas argentino. Gracias por todo, Leo", acompañada por una imagen del futbolista.

El agradecimiento de Dalma Maradona a todo el plantel

Además del mensaje dirigido a Messi, Dalma extendió su reconocimiento al resto de los futbolistas, al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni y a quienes trabajan detrás de escena en cada competencia internacional.

Dalma Maradona despidió el Mundial con un mensaje a Lionel Messi.

Dalma Maradona despidió el Mundial con un mensaje a Lionel Messi.

Dalma Maradona agradeció a la selección argentina de fútbol.

Dalma Maradona agradeció a la selección argentina de fútbol.

El mensaje de Dalma Maradona a la selección argentina.

El mensaje de Dalma Maradona a la selección argentina.

"Solo queda agradecerles todo lo hecho hasta hoy. Desde los jugadores hasta los que no conocemos pero hacen que todo sea posible. Gracias, gracias y más gracias por este Mundial y por dejar todo hasta el final", escribió en otra de sus publicaciones.

Las palabras fueron ampliamente compartidas por usuarios de distintas redes sociales, que destacaron el reconocimiento al esfuerzo colectivo realizado durante todo el campeonato.

Un mensaje que generó repercusión entre los hinchas

Las publicaciones de Dalma Maradona despertaron una fuerte repercusión entre los simpatizantes argentinos, quienes replicaron sus mensajes y dejaron comentarios de apoyo hacia Lionel Messi, la Selección argentina y el cuerpo técnico.

Muchos usuarios consideraron que sus palabras reflejaban el sentimiento de orgullo por el recorrido realizado por el equipo durante el torneo, más allá del resultado obtenido en la final.

También recordó el gesto de la Selección por Malvinas

Entre sus publicaciones, Dalma también hizo referencia al homenaje que la Selección argentina realizó durante el partido frente a Inglaterra, cuando el plantel reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, un episodio que tuvo una importante carga simbólica durante el campeonato.

La referencia fue interpretada por numerosos usuarios como un reconocimiento a un gesto que tuvo amplia repercusión durante el Mundial y que, para muchos hinchas, representó uno de los momentos más significativos del certamen.

Con sus mensajes, Dalma Maradona volvió a expresar públicamente su respaldo a Lionel Messi, al plantel y al cuerpo técnico, en publicaciones que rápidamente se ubicaron entre las más compartidas de la jornada posterior a la final.

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