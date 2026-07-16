Dalma Maradona homenajeó a Diego tras el triunfo ante Inglaterra: "No paro de llorar"

La hija del astro argentino recordó el histórico encuentro de 1986 y compartió un emotivo mensaje dirigido a su papá. "Te extraño a más no poder"

Dalma Maradona recordó a su papá, Diego, tras el partido de Argentina contra Inglaterra (2-1) y aseguró que no dejó “de llorar” durante el encuentro. En sus redes sociales, la actriz publicó imágenes destacadas de fanáticos argentinos, así como una comparativa de Lionel Messi con su padre.

La hija del ídolo argentino posteó diversas historias durante el enfrentamiento y al finalizar el mismo: desde una campera con su apellido a largo y ancho de las mangas, como un niño que rezaba durante el inicio agónico en donde la albiceleste perdía el encuentro por 1-0. Esta última imagen fue acompañada de un breve texto: “Él siempre le pide al Diego, nunca le falla”.

Luego, la intérprete compartió una postal gráfica del clásico momento de 1989, cuando ella tenía dos años y le colocaba margaritas en las medias a su padre, en la previa a un entrenamiento en el club Napoli.

Dalma Maradona recordó a Diego tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra Instagram | @dalmaradona Tras el resultado final, Dalma compartió una foto suya en la cancha y señaló: “La sufrimos, porque sino, no somos nosotros”. Luego, se dirigió a su papá con emotivas palabras: “¿Qué te puedo decir? Desde que me subí al avión, no paro de llorar porque te extraño a más no poder y porque estás en todos lados”.

“No entendés la gente lo que es, bueno en realidad lo debes saber porque te debe estar explotando la compu de pedidos. Y vos ahí, firme con la selección que amas y siempre defendiste. ¡Que orgullo ser tu hija! La cancha fue una locura con Leo y su equipazo que le pusieron todo lo que había que poner para ganarle a los ingleses. Igual te lo cuento como si no lo hubieras visto, pero estabas ahí, cerquita, lo sé”, cerró.