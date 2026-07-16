16 de julio de 2026 - 16:40

León Gieco dará un show en San Rafael junto a su hija: cuándo será y cómo comprar las entradas

San Rafael recibirá a León Gieco el viernes 24 de julio. Toda la información y dónde comprar las entradas.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

León Gieco volverá a Mendoza para ofrecer un espectáculo diferente, pensado para la cercanía con el público. El viernes 24 de julio, a las 21, el reconocido músico se presentará en el Cine Teatro Roma de San Rafael con un formato íntimo que comparte junto a su hija, la pianista, compositora y arregladora Joana Gieco, y el guitarrista y compositor Alejo León. Entradas disponibles en EntradaWeb.

Leé además

leon gieco vuelve a mendoza con un show intimo y familiar

León Gieco vuelve a Mendoza con un show íntimo y familiar

Por Ariel Búmbalo
leon gieco en el plaza: canciones, memoria y una historia que sigue abierta

León Gieco en el Plaza: canciones, memoria y una historia que sigue abierta

Por Ariel Búmbalo

La propuesta forma parte de una gira nacional e internacional que presenta una versión más despojada del repertorio del artista. A lo largo del concierto, Gieco recorre las canciones que marcaron su extensa trayectoria, alternándolas con anécdotas e historias detrás de cada composición.

El espectáculo también pone en primer plano el talento de Joana Gieco y Alejo León, quienes desde 2023 conforman un dúo instrumental con identidad propia y suman su impronta artística a la velada.

Con un clima acústico e intimista, el show reúne el universo musical de León Gieco, donde conviven el rock y el folclore, en un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de uno de los referentes de la música popular argentina.

Los músicos que acompañan a León Gieco

Joana Gieco cuenta con una sólida formación académica. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y es egresada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Además de este proyecto familiar, integró la banda solista de Ricardo Iorio y desarrolla junto a Alejo León un dúo instrumental.

Por su parte, Alejo León es un compositor y guitarrista oriundo de Luján que también formó parte de la banda de Ricardo Iorio. En este espectáculo aporta arreglos e interpreta piano y guitarra, completando un trío que apuesta por la calidez y la cercanía sonora.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

imperdible: euge quevedo y la banda de carlitos vienen a mendoza con un show pensado para toda la familia

Imperdible: Euge Quevedo y La Banda de Carlitos vienen a Mendoza con un show pensado para toda la familia

Por Redacción Espectáculos
los plateros vuelven a mendoza y daran un show en agosto: donde comprar las entradas

Los Plateros vuelven a Mendoza y darán un show en agosto: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
connie ballarini dara dos shows en el teatro mendoza la proxima semana: donde comprar las entradas

Connie Ballarini dará dos shows en el teatro Mendoza la próxima semana: dónde comprar las entradas

Por Redacción Espectáculos
Intentamos salvar el universo y fracasamos cada vez: el cast del caótico spin-off de The Big Bang Theory

Cómo será el spin off de The Big Bang Theory: Los Andes habló con dos de sus actores

Por Astrid Moreno Dione