León Gieco dará un show en San Rafael junto a su hija: cuándo será y cómo comprar las entradas

San Rafael recibirá a León Gieco el viernes 24 de julio. Toda la información y dónde comprar las entradas.

León Gieco volverá a Mendoza para ofrecer un espectáculo diferente, pensado para la cercanía con el público. El viernes 24 de julio, a las 21, el reconocido músico se presentará en el Cine Teatro Roma de San Rafael con un formato íntimo que comparte junto a su hija, la pianista, compositora y arregladora Joana Gieco, y el guitarrista y compositor Alejo León. Entradas disponibles en EntradaWeb.

La propuesta forma parte de una gira nacional e internacional que presenta una versión más despojada del repertorio del artista. A lo largo del concierto, Gieco recorre las canciones que marcaron su extensa trayectoria, alternándolas con anécdotas e historias detrás de cada composición.

El espectáculo también pone en primer plano el talento de Joana Gieco y Alejo León, quienes desde 2023 conforman un dúo instrumental con identidad propia y suman su impronta artística a la velada.

Con un clima acústico e intimista, el show reúne el universo musical de León Gieco, donde conviven el rock y el folclore, en un recorrido por algunas de las obras más emblemáticas de uno de los referentes de la música popular argentina.

Los músicos que acompañan a León Gieco Joana Gieco cuenta con una sólida formación académica. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música y es egresada de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Además de este proyecto familiar, integró la banda solista de Ricardo Iorio y desarrolla junto a Alejo León un dúo instrumental.