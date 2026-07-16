Los Plateros vuelven a Mendoza y darán un show en agosto: dónde comprar las entradas

El legendario grupo, que popularizó canciones que ya son clásicos, dará su segundo show en Mendoza en lo que va del año.

Después de agotar localidades en el Teatro Ópera de Buenos Aires y en su presentación en Mendoza durante febrero, The Platters (Los Plateros) volverán a la Argentina con una gira nacional exclusiva que incluirá una nueva parada en la provincia.

La legendaria formación, que mantiene vivo el legado de una de las agrupaciones vocales más influyentes de la historia del rock & roll y el doo-wop, se presentará el viernes 28 de agosto, a las 21, en el Teatro Mendoza.

Cómo será el show Bajo el liderazgo de Barry Smith y Charles McCaleb, el grupo continúa interpretando el repertorio que convirtió a The Platters en una referencia ineludible de la música romántica y que les valió su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame.

El espectáculo propone un recorrido por las canciones que definieron una época y siguen emocionando al público de todo el mundo. Entre ellas se destacan clásicos inolvidables como "Only You (And You Alone)", "The Great Pretender", "Smoke Gets in Your Eyes" y "My Prayer", temas que trascendieron generaciones y permanecen como símbolos del romanticismo.

Más que un recital, la propuesta invita a revivir la elegancia y el espíritu de la era dorada del rock & roll romántico, con las armonías vocales que hicieron de The Platters una de las agrupaciones más reconocidas del siglo XX.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb y también podrán adquirirse en la boletería del teatro el día de la función.