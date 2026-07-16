16 de julio de 2026 - 15:06

Los Plateros vuelven a Mendoza y darán un show en agosto: dónde comprar las entradas

El legendario grupo, que popularizó canciones que ya son clásicos, dará su segundo show en Mendoza en lo que va del año.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Después de agotar localidades en el Teatro Ópera de Buenos Aires y en su presentación en Mendoza durante febrero, The Platters (Los Plateros) volverán a la Argentina con una gira nacional exclusiva que incluirá una nueva parada en la provincia.

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La legendaria formación, que mantiene vivo el legado de una de las agrupaciones vocales más influyentes de la historia del rock & roll y el doo-wop, se presentará el viernes 28 de agosto, a las 21, en el Teatro Mendoza.

Cómo será el show

Bajo el liderazgo de Barry Smith y Charles McCaleb, el grupo continúa interpretando el repertorio que convirtió a The Platters en una referencia ineludible de la música romántica y que les valió su ingreso al Rock & Roll Hall of Fame.

El espectáculo propone un recorrido por las canciones que definieron una época y siguen emocionando al público de todo el mundo. Entre ellas se destacan clásicos inolvidables como "Only You (And You Alone)", "The Great Pretender", "Smoke Gets in Your Eyes" y "My Prayer", temas que trascendieron generaciones y permanecen como símbolos del romanticismo.

Más que un recital, la propuesta invita a revivir la elegancia y el espíritu de la era dorada del rock & roll romántico, con las armonías vocales que hicieron de The Platters una de las agrupaciones más reconocidas del siglo XX.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de EntradaWeb y también podrán adquirirse en la boletería del teatro el día de la función.

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