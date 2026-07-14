14 de julio de 2026 - 15:39

Benjamín Amadeo confirmó su show en Mendoza y ya salieron a la venta las entradas

El músico y compositor exhibirá sus recientes canciones y clásicos durante la función de octubre. Los tickets ya se encuentran disponibles para la venta mediante la plataforma EntradaWeb.

Benjamín Amadeo. Foto de Nora Lezano.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El cantautor Benjamín Amadeo confirmó su regreso a Mendoza para el sábado 3 de octubre a las 21.30. El escenario elegido será el Teatro Mendoza, espacio donde brindará un concierto enmarcado en su gira 2026, la cual contempla presentaciones en diversas ciudades de Argentina y otros países de Latinoamérica.

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El principal atractivo de la velada será la presentación en vivo de su cuarto álbum de estudio, cuyo lanzamiento oficial está previsto para agosto.

La nueva canción de Benjamín Amadeo

Como anticipo de este material, el artista acaba de estrenar Mil disparos, el segundo sencillo promocional de la placa. Esta canción sucede a un adelanto previo y propone una profunda exploración sonora y conceptual respecto de sus trabajos musicales anteriores.

Desde el plano musical, Mil disparos se define como una pieza de pop que destaca por un estribillo de gran impacto y un groove sutil.

En palabras del compositor, la lírica aborda la contradicción de sostener una aparente indiferencia tras una ruptura, describiendo la dificultad de simular bienestar cuando por dentro persiste la agitación.

Nueva etapa del artista

Con este estreno, el solista inicia una etapa caracterizada por una fuerte profundidad emocional, una estética definida y un estrecho vínculo con su audiencia, que se verá reflejado en su retorno a la provincia.

El show programado combinará estas flamantes composiciones con los grandes clásicos de toda su trayectoria. Los interesados en asistir al espectáculo ya pueden adquirir sus ubicaciones, puesto que las entradas se encuentran disponibles para la venta general a través del portal de EntradaWeb.

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