Claribel Medina y Pablo Alarcón se reconciliaron y hacen teatro juntos: cómo fue "reconstruir la familia"

Después de tres décadas sin compartir un escenario, Pablo Alarcón y Claribel Medina volvieron a trabajar juntos con "Es complicado" , una comedia sobre los vínculos, el desamor y el perdón que ya pasó por Mar del Plata, Arequito, Roque Pérez, Campana, San Pedro, Lezama y otras localidades del país. El reencuentro artístico también selló una reconciliación personal: ambos aseguran que dejaron atrás los viejos rencores para reconstruir la familia.

El regreso de Alarcón a los escenarios llega después de un período en el que su nombre trascendió el mundo del espectáculo. Antes de las elecciones presidenciales de 2023, el actor se volvió una figura habitual de Plaza Francia de CABA, donde interpretaba a la gorra el "Discurso sobre la servidumbre voluntaria", del filósofo francés Étienne de La Boétie. Lo que comenzó como una manera de denunciar la falta de trabajo terminó convirtiéndose en una intervención política que convocó multitudes.

—¿Y ahora?

—Y ahora estoy preparado para volver a las plazas. Se suponía que iba a venir un gobierno un poco más sano, pero bueno, es algo lamentablemente esperable en este país.

Para Medina, la etapa de Alarcón como actor callejero nunca resultó extraña. "Yo lo conozco. Estuvo buenísimo. Generó críticas y eso es lo que tiene que ocurrir. Yo lo conozco hace 40 años, no me sorprende. Él puede ser un artista de circo, un artesano en Italia, además conozco los procesos de supervivencia del actor. No me sorprendió para nada. Y no me sorprendió que Pablo tuviera una idea, porque él vive teniendo ideas. Sí considero que fue algo riesgoso. Yo supe que iba a recibir críticas desde muchos ámbitos, pero él siempre va para adelante."

Claribel Medina y Pablo Alarcón: de expareja a amigos

Alarcón y Medina estuvieron casados hasta 1999. Durante años mantuvieron una relación distante, hasta que una serie de situaciones familiares los acercó nuevamente.

"Nos pasamos mucho tiempo disgustados el uno con el otro, con rencor por cosas que pasaron hace 20 años", recordó ella. "Ahora puede decirse que somos amigos, que hemos encontrado una forma de relación empática. Pasaron cosas, la internación de Pablo y un problema personal con una de nuestras hijas. Fue necesario que apareciera la verdad, la persona que uno había conocido, para limpiar algo que no tenía más importancia que el ego que nosotros mismos le poníamos."

Cuando les preguntaron si el trabajo conjunto significó también una reconciliación sentimental, ambos despejaron cualquier duda.

¿Volvieron a estar juntos en más de un sentido? "Amigos. Amigos. No somos pareja", respondió rápidamente Alarcón.

Luego explicó cómo fue el proceso. "Decidimos reconstruir la familia, al margen de la pareja. Mandamos a la mierda todo eso, cualquiera de los dos puede tener pareja, nos hemos visitado con las parejas que hemos tenido... Yo ahora estoy solo, pero el tema era que una de nuestras hijas andaba pasando un momento delicado y nos miramos y nos dijimos que lo importante no era la pareja, sino reconstruir la familia. Fue así, así empezamos a juntarnos y a tener una comunicación más verdadera."

Una historia de amor que empezó en Puerto Rico

La pareja se conoció cuando ambos trabajaban en Puerto Rico. Ella ya era una actriz reconocida; él viajaba con frecuencia para participar en producciones televisivas. "Yo soy actriz desde los 17 años. Cuando lo conocí a Pablo, en Puerto Rico, ya trabajaba profesionalmente y protagonizaba una novela en Telemundo", contó Medina.

Alarcón recordó aquel primer encuentro con humor. "En uno de mis viajes a Puerto Rico, yo fui muchas veces por laburo, la veo divina, actuando en el teatro, un espectáculo precioso, pero yo estaba ahí viendo a una hembra divina que traté levantarme. Tenía 30 años, ella 19, qué sé yo, era una nena, pero adulta, mayor de edad. En ese momento ni bola me dio. Le perdí el rastro. Diez años después voy a una sala de maquillaje, también en Puerto Rico, y nos volvemos a ver."

Medina completó la historia. "Yo era una figura. En ese encuentro nos dimos cuenta de que íbamos a trabajar juntos y ahí se fue dando. Yo estaba en pareja en ese momento. Una pareja bastante estable, pero cuando lo conocí empezaron a pasarme cosas que hicieron que la otra historia se fuera terminando. Nos enganchamos en la primera novela, pero recién en la segunda nos enamoramos. Todo esto en Puerto Rico. 'Ave de paso' se llamó la segunda novela."

El gran cambio llegó cuando la madre de Alarcón enfermó y decidieron instalarse en Argentina. "Se enferma mi madre y yo le digo: 'Clari, ¿nos vamos a la Argentina?'. El plan era pasarnos un añito y volver a Puerto Rico", recordó el actor.

Pero para Medina la decisión implicaba abandonar una carrera consolidada. "Yo tenía una carrera realmente importante. Protagonizaba todas las novelas, protagonizaba cine, tenía mis propios programas musicales."

Incluso acababa de participar de una película con proyección internacional. "Por esos días yo había hecho una película que compitió en el Oscar con 'Cinema Paradiso'. Se llamó 'Lo que le pasó a Santiago'."

La actriz confesó que dejar Puerto Rico fue una de las decisiones más difíciles de su vida. "La decisión fue durísima. Mis jefes no podían creer que abandonara. Yo les dije que era un paréntesis. Cuando estábamos viniendo a la Argentina, yo soy un poco bruja, vi mi hogar y mi familia establecida en un lugar, en el campo. Vi la figura de las dos hijas que tenemos hoy. En la escalinata del avión, me desmoroné. Esto es algo que me guardé para mí. Fue la certeza de que me iba a otro lugar y sí, ya llevo 36 años en la Argentina."