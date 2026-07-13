13 de julio de 2026 - 14:02

Se suspenden los shows infantiles del miércoles por el partido Argentina-Inglaterra: qué pasará con las entradas

Teatros y centros culturales modificaron su programación para no coincidir con el partido de la semifinal del Mundial 2026. En algunos casos habrá reprogramación y en otros devolución del dinero.

Las Gladiadoras K POP - Golden Power iban a presentarse el miércoles en una única función en el Ángel Bustelo.&nbsp;

Las "Gladiadoras K POP - Golden Power" iban a presentarse el miércoles en una única función en el Ángel Bustelo. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El partido que se disputará el próximo 15 de julio entre Argentina e Inglaterra, en el marco de la semifinal del Mundial 2026, también tendrá impacto en la agenda cultural de Mendoza. En plena temporada de vacaciones de invierno, los espectáculos programados en la franja horaria de la siesta y la mediatarde serán suspendidos o reprogramados para evitar que coincidan con el importante evento deportivo.

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La medida alcanzará principalmente a las funciones infantiles y familiares, que durante estas semanas concentran una importante cantidad de espectadores en teatros y centros culturales de toda la provincia. Si bien cada sala comunicará la modalidad de reprogramación de manera independiente, la mayoría ya trabaja en nuevas fechas para que quienes hayan adquirido entradas puedan asistir sin inconvenientes.

Los shows infantiles afectados por el partido

Entre las funciones que se verán afectadas figuran varias de las propuestas previstas en el Teatro Independencia ("Chapote de Bergerac"), el Teatro Quintanilla ("Gáldorin y la Corona Perdida"), el Teatro Tajamar ("Edgar, el inventor del miedo"), el Teatro Selectro, la Nave Cultural y otros escenarios que integran la programación de vacaciones de invierno.

Quienes hayan adquirido su entrada se podrá solicitar el reintegro a través de EntradaWeb, la principal plataforma intermediaria en la venta de tickets, o se recomienda consultar con los propios elencos a través de sus redes sociales.

En muchos casos, la entrada será válida para otra función, puesto que la mayoría de los elencos están haciendo temporada y ofreciendo varias presentaciones.

"Edgar, el inventor del miedo" es un musical producido por Proyecto Tajamar. Foto: Proyecto Tajamar.&nbsp;

"Edgar, el inventor del miedo" es un musical producido por Proyecto Tajamar. Foto: Proyecto Tajamar.

Sin embargo, una de las actuaciones más esperadas era "Gladiadoras K POP - Golden Power", que se iba a presentar en una única función este miércoles en el Auditorio Bustelo, que directamente será suspendida. "Debido a problemas logísticos, se suspende la función", informaron desde la producción. "El reintegro de las entradas se hará a través de la plataforma EntradaWeb", informaron.

También podrían modificarse algunas actividades organizadas por municipios, museos, bibliotecas y centros culturales que estaban previstas para esa misma franja horaria, por lo que se recomienda a las familias consultar las redes sociales y los canales oficiales de cada espacio antes de asistir.

La imprevista alteración de la agenda ya se produjo el pasado sábado con algunos espectáculos, y se repetirá obligadamente el próximo sábado 18 de julio (cuando se dispute el tercer puesto) o domingo 19 de julio (día de la final), según el país que se imponga en el partido de este miércoles.

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