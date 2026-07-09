El transporte público dejará de circular por el partido de Argentina-Suiza en el Gran Mendoza

El furor por la Selección Argentina en el Mundial 2026 vuelve a modificar el ritmo habitual de la provincia y del país. Con motivo del crucial partido que el seleccionado nacional disputará por los cuartos de final, el Gobierno de Mendoza anunció cambios en el transporte público .

La gestión provincial anunció la implementación de un operativo especial de transporte y seguridad para este sábado 11 de julio . Esto implicará la suspensión durante una franja horaria.

La medida emula la estrategia de prevención que ya se dispuso durante los encuentros decisivos del Mundial de Qatar 2022.

La decisión afectará de forma directa la conectividad de miles de usuarios en el área metropolitana. Según se informó oficialmente, el servicio de transporte público del Gran Mendoza tendrá una prestación especial: los últimos recorridos partirán desde los controles de línea a las 21.30 . Las autoridades advirtieron que, a partir de ese horario, "no habrá nuevas salidas".

Para quienes deban movilizarse de noche o tengan que planificar el regreso a sus hogares, el esquema de contingencia prevé que "el servicio se retomará con los primeros recorridos habituales del domingo 12 de julio". Ante este bache en la circulación, se solicita a los pasajeros consultar la aplicación Mendotran Cuándo Subo para planificar sus viajes.

Gran Mendoza Este sábado 11 de julio, por el partido de la Selección Argentina, los últimos servicios de colectivos saldrán de los controles de línea a las 21.30. El servicio se retomará con el horario habitual del domingo. Consultá horarios y recorridos en la app Cuándo Subo pic.twitter.com/n4JLYfOBa1

Un partido crucial para Argentina

El motivo detrás de este esquema de emergencia es el partido en el que la Selección Argentina enfrentará a Suiza el sábado a las 22 por los cuartos de final del Mundial de fútbol.

El encuentro se disputará en el estadio Kansas City, escenario en el que el conjunto nacional ya había debutado en este mundial y donde había ganado por 3 a 0 sobre Argelia. Ahora el rival será Suiza, que llega a esta instancia tras vencer a Colombia por penales y luego del agónico triunfo de Argentina contra Egipto el martes pasado, en el que ganó por tres a dos, sobre el final.