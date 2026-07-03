Mundial y mascotas: cuidados clave para evitar estrés, intoxicaciones y problemas de salud en los partidos

El Mundial de fútbol tiene ese no sé qué que llega a transformar a millones de personas , al menos durante unas horas (o días, o semanas). ¡Y ni hablar si juega Argentina ! La logística para ver el partido incluye reuniones grupales -con picadas, pizzas o asado- y una alteración en la rutina . El detalle es que, por lo general, las personas solemos adaptarnos con mayor facilidad que las mascotas a estos cambios en los quehaceres diarios.

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Aunque no vivencian la pasión y los nervios del fútbol como los humanos, perros y gatos sienten a su manera el impacto de los cambios de rutina. El ruido, el movimiento constante de personas, los rincones de su casa que -repentinamente- están cambiados. Por ello es que los veterinarios insisten en la importancia de tomar algunos recaudos para evitar situaciones de estrés, ansiedad e incluso intoxicaciones .

Los gritos de gol, las bocinas, la música y las charlas a un volumen alto suelen generar una sobreestimulación que afecta especialmente a las mascotas más sensibles (cachorros o animales de edad avanzada).

Pero el ruido no es el único problema . Uno de los riesgos más frecuentes durante este tipo de encuentros está relacionado con la alimentación .

Durante las reuniones es habitual que alguien comparta un pedazo de comida con el perro o el gato de la casa . Sin embargo, varios de los alimentos típicos de una picada o de un asado pueden resultar peligrosos para ellos .

Chocolate, cebolla y ajo, embutidos y snacks con exceso de sal, bebidas alcohólicas, comidas grasosas o muy condimentadas, huesos cocidos y palitos de brochette son alimentos que nunca deberíamos darle a nuestros animales de compañía.

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"Considerando que el mundial es un evento familiar, es importante adaptar el alimento para las mascotas. Hay determinados alimentos que aun en pequeñas cantidades, pueden provocar vómitos, diarreas, intoxicaciones o cuadros gastrointestinales severos”, explica la presidenta de AVEACA (Asociación de veterinarios especialistas de animales de compañía de Argentina), y representante argentina FIAVAC (Federación Iberoamericana de veterinarios de animales de compañía), Silvina Muñiz.

Por esto mismo, una de las principales recomendaciones es evitar que los invitados alimenten a los animales y mantener los restos de comida fuera de su alcance.

“Durante una emergencia, es importante actuar rápido y tener resuelto el contacto con un veterinario, ya sea con un teléfono pegado en la heladera o en la billetera, y saber a dónde acudir en caso de una emergencia, que esté abierto 24 horas”, agrega Muñiz, quien también es asesora de la firma de cobertura de salud para mascotas Vetify.

El estrés también afecta a las mascotas

Además de la alimentación, los cambios bruscos en las rutinas representan otro factor de riesgo.

Los animales suelen sentirse seguros cuando mantienen horarios estables para comer, pasear, jugar y descansar. Cuando estas actividades se alteran por reuniones o celebraciones, pueden aparecer signos de ansiedad o estrés.

Mundial y mascotas: cuidados clave para evitar estrés, intoxicaciones y problemas de salud en los partidos Imagen ilustrativa

Los veterinarios identifican algunas señales de alerta que conviene observar durante los días de partido. Estas son jadeo excesivo, temblores, ladridos o maullidos persistentes, falta de apetito, conductas destructivas, tendencia a esconderse y cambios repentinos en el comportamiento habitual.

En muchos casos, estos síntomas aparecen durante el partido o algunas horas después, cuando la mascota todavía se encuentra alterada por el exceso de estímulos.

Cómo ayudar a las mascotas durante los partidos

Los especialistas coinciden en que no es necesario modificar completamente los planes para ver el Mundial, sino incorporar algunas medidas sencillas que permitan proteger el bienestar de los animales.

Entre las recomendaciones más importantes figuran respetar los horarios habituales de alimentación y paseo, preparar un espacio tranquilo donde la mascota pueda refugiarse y garantizar que siempre tenga acceso a agua fresca.

También aconsejan no obligarla a interactuar con personas desconocidas si no lo desea y ofrecerle juguetes o snacks especialmente diseñados para animales, que pueden ayudar a reducir la ansiedad durante reuniones prolongadas.

Mundial y mascotas: cuidados clave para evitar estrés, intoxicaciones y problemas de salud en los partidos Imagen ilustrativa

En hogares donde viven perros especialmente sensibles al ruido, puede resultar útil acondicionar una habitación más silenciosa, lejos del televisor y de las zonas donde se concentran los invitados.

Qué hacer ante una emergencia

Desde el sector veterinario advierten que durante los partidos de fútbol del Mundial (y otros eventos multitudinarios) suelen incrementarse las consultas por intoxicaciones alimentarias, cuadros de ansiedad y episodios de agotamiento en mascotas.

“Muchas veces los tutores no logran identificar rápidamente si se trata de estrés, miedo o una situación clínica que requiere atención profesional”, sintetiza la directora de Vetify, Sabrina Pfeifer.

Por eso, recomienda tener identificado de antemano un centro veterinario de guardia y contar con los teléfonos de emergencia siempre a mano.

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Además, la especialista recordó que síntomas como vómitos persistentes, diarrea intensa, temblores pronunciados, dificultades para respirar o cambios bruscos de conducta deben motivar una consulta urgente.