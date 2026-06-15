Es oficial: las mascotas no pueden entrar a las farmacias aunque una ley las reconoce como parte de la familia

Mientras la ley eleva el estatus de los animales, sus medicinas mantienen el IVA general frente al tipo reducido que se aplica a los fármacos para humanos.

A pesar de la Ley de Bienestar Animal, que contempla a los animales como parte de la unidad familiar, estos no pueden entrar en algunos locales, como las farmacias.

La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal genera tensiones en las farmacias españolas. Aunque la normativa reconoce a las mascotas como parte de la unidad familiar, las restricciones sanitarias vigentes prohíben su ingreso a estos locales. Esta contradicción obliga a los dueños a dejar a sus animales fuera.

La Ley 7/2023 otorga a los perros el estatus legal de miembros de la unidad familiar, pero esta teoría colisiona con las normativas locales que restringen su entrada a espacios públicos y sanitarios. Expertos del sector farmacéutico señalan la ironía de esta situación, comparando el acto de dejar a un perro en la puerta con el absurdo de dejar a un abuelo esperando en la calle para comprar un fármaco básico.

image ¿Por qué es tan difícil conseguir medicamentos para mascotas en farmacias? Más allá del acceso físico, los obstáculos reales aparecen en la gestión de tratamientos. Aunque se exige una receta oficial para adquirir fármacos veterinarios, el canal farmacéutico actual sufre de un desabastecimiento crónico de muchos productos específicos. Esta carencia logística impide que los propietarios cumplan con la obligación legal de velar por la salud de sus animales de manera efectiva y rápida.

La política fiscal española añade otra capa de complejidad. Mientras el Estado eleva el estatus legal del animal, penaliza económicamente su cuidado médico. Los medicamentos para mascotas tributan con el IVA normalizado, a diferencia de los fármacos para humanos que cuentan con un tipo impositivo reducido. Esta diferencia impositiva marca una clara desigualdad en el trato de la salud dentro de lo que se denomina legalmente la misma unidad familiar.

image El Real Decreto 666/2023 y el impacto en la venta de medicamentos veterinarios Por otro lado, normativas recientes como el Real Decreto 666/2023 endurecen aún más el panorama al prohibir la venta directa de medicamentos en las consultas veterinarias. Esto centraliza la demanda en las farmacias, que no siempre cuentan con el stock necesario. El sistema sanitario y los canales de distribución no han avanzado a la par que la legislación, dejando un vacío que afecta directamente al bienestar animal y a la economía de los hogares. La integración de las mascotas en la familia requiere una adaptación fiscal y logística que aún está lejos de concretarse en el día a día de las farmacias.