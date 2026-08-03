Oficial y confirmado: las sardinas, mejillones y otros mariscos en conserva cambian su calidad alimentaria

Las latas de sardinas, mejillones, almejas, berberechos y otros productos pesqueros comercializadas en España quedaron alcanzadas por una nueva regulación que busca evitar nombres ambiguos y facilitar que el consumidor sepa exactamente qué compra.

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Oficial y confirmado: las aceitunas y otros productos en conserva cambian su calidad alimentaria en 2026

El Real Decreto 1082/2025 entró en vigor en 2026 y creó un procedimiento para establecer denominaciones oficiales de los productos de la pesca y la acuicultura, tanto frescos como preparados o en conserva. Los fabricantes solamente podrán venderlos utilizando nombres incluidos en los listados aprobados por la Secretaría General de Pesca.

La palabra “sardinilla” ya no puede utilizarse para cualquier sardina pequeña . La norma establece que esa denominación solamente corresponde a conservas elaboradas con Sardina pilchardus que respeten límites concretos de tamaño y peso.

Cuando proceden del Mediterráneo, los ejemplares deben medir entre 11 y 15 centímetros y presentar un peso medio de entre 10,7 y 25 gramos. Para otros caladeros, el rango permitido se sitúa entre 11 y 13,7 centímetros y entre 12,5 y 25 gramos.

Por lo tanto, el tamaño deja de ser una simple impresión comercial . Si la materia prima no cumple las condiciones, la lata tendrá que utilizar otra denominación admitida.

Qué ocurre con los mejillones, las almejas y los berberechos

El decreto también derogó partes de normas de 1985 que regulaban la denominación de mejillones, almejas y berberechos en conserva. El objetivo es reemplazar referencias antiguas por listados actualizables que puedan adaptarse a nuevas especies, presentaciones y procesos industriales.

Cada producto deberá llevar una denominación oficial que permita relacionarlo con la especie utilizada. Esto dificulta que dos alimentos diferentes se presenten con un nombre genérico que pueda inducir a error.

También se actualizan expresiones vinculadas con la forma de presentación. Palabras como “entero”, “troceado”, “desmigado”, “filetes”, “rodajas”, “lomos” o “ventresca” pasan a tener definiciones precisas. Por ejemplo, la ventresca debe corresponder a la masa muscular que delimita la cavidad abdominal del pez.

Lo que la nueva normativa no modifica

El cambio no significa que desde 2026:

Las conservas tengan obligatoriamente menos sodio .

. Se prohíban todos los aditivos.

Cambie el aceite o la salsa utilizada.

Se modifique automáticamente el tamaño de cada lata.

Mejore por sí sola la calidad nutricional.

Las normas españolas se apliquen directamente en la Argentina.

Los envases y productos fabricados antes de determinados cambios pueden comercializarse durante los plazos transitorios establecidos. Cuando una denominación sea modificada posteriormente, las empresas tendrán seis meses para adaptarse, salvo las situaciones especiales contempladas por la norma.