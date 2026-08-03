Brazo casi amputado y marcas de dientes en los huesos: la escalofriante autopsia de la mujer atacada por un caimán en Florida reveló cómo murió

La autopsia reveló que la víctima sufrió la amputación casi total de su brazo izquierdo desde el hombro y marcas de dientes incrustadas en su clavícula y omóplato.

Brittany Clark, de 31 años, murió desangrada tras ser atacada por un caimán de cuatro metros en el río del Little Big Econ State Forest, Florida. Los peritos forenses identificaron traumatismos múltiples y la amputación casi completa de sus extremidades superiores tras el ataque feroz del reptil mientras nadaba. También se revelaron marcas de los dientes del animal en sus huesos.

La joven se encontraba en el agua junto a su novio, Chance Allison, y su compañera de cuarto, Jayden Hernandez, el pasado 28 de junio. El grupo conversaba y sonreía cuando el animal emergió del agua turbia sin previo aviso. Allison intentó rescatarla de las fauces del reptil, pero la fuerza del ataque ya había causado daños irreversibles.

¿Qué reveló la autopsia de Jenaye L. Mack sobre el ataque del caimán? La autopsia realizada por la médica Jenaye L. Mack en Orlando determinó que la causa del deceso fue un accidente provocado por "múltiples lesiones por traumatismo en las extremidades superiores". El documento detalla una "amputación traumática casi completa del brazo izquierdo a la altura del hombro" y otra lesión similar en el antebrazo derecho. Los peritos hallaron marcas de dientes en los huesos, específicamente en la clavícula y el omóplato.

Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, Clark permaneció consciente durante unos minutos y se dirigió a su pareja. A pesar de la gravedad de sus heridas, sus últimas palabras fueron para pedir que "cuidara de su perro pastor alemán, Hokie", que los acompañaba en el paseo. "Fue una de las últimas cosas que me dijo", relató Allison, quien también llevaba a su mascota Bulma a la excursión.

¿Cómo fue la búsqueda y el sacrificio del caimán responsable? La joven falleció camino al hospital debido a la pérdida masiva de sangre. Tras el incidente, los agentes de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission localizaron a un ejemplar de más de cuatro metros en las inmediaciones del río. El reptil fue sacrificado y las pruebas de ADN posteriores confirmaron que se trataba del animal responsable del ataque a Clark.

La compañera de cuarto recordó que, antes de entrar al agua para refrescarse, el grupo había bromeado sobre la posibilidad de encontrarse con un caimán. El ataque ocurrió en el centro de Florida en un área de vegetación densa. Las autoridades calificaron el suceso como un encuentro accidental con la fauna local que resultó en heridas letales inmediatas para la víctima.