Tragedia en Grecia: dos helicópteros que combatían el fuego colisionaron y dejaron dos muertos

Una nueva tragedia golpeó a Grecia en medio de los devastadores incendios forestales que afectan al país. Dos helicópteros que participaban en las tareas de combate contra el fuego colisionaron este domingo durante un operativo en la zona de Psatha , al oeste de Atenas , provocando la muerte del piloto y el copiloto de una de las aeronaves.

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El accidente involucró a dos helicópteros Bell que trabajaban sobre uno de los numerosos focos activos. Los dos tripulantes fallecidos fueron trasladados inconscientes a un hospital, donde se confirmó su muerte, según informó el portavoz del cuerpo de bomberos, Vassilis Vathrakogiannis .

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis confirmó que las víctimas fatales eran un ciudadano danés y otro griego que integraban la tripulación de uno de los helicópteros. En tanto, los ocupantes de la segunda aeronave lograron ser rescatados sanos y salvos tras el accidente.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron el momento en que uno de los helicópteros impactó contra la parte inferior del otro antes de explotar y precipitarse a tierra .

Con este accidente, ascendió a cinco la cantidad de víctimas fatales relacionadas con la emergencia por los incendios forestales en Grecia. Previamente habían fallecido tres bomberos mientras combatían distintos focos en Creta y la región del Peloponeso .

Una ambulancia se dirige a la zona donde se estrellaron dos helicópteros de extinción de incendios en Psatha, durante un incendio en la región de Megara, en Ática Occidental, Grecia. EFE/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

El país enfrenta incendios en múltiples frentes

Grecia atraviesa una de las situaciones más complejas de los últimos años debido a los incendios forestales que afectan distintos puntos del territorio, favorecidos por las altas temperaturas, la sequía y fuertes ráfagas de viento.

El primer ministro Mitsotakis advirtió que los próximos días serán "extremadamente difíciles" debido a las condiciones meteorológicas y explicó que los vientos, que alcanzan los 100 kilómetros por hora, limitan incluso la posibilidad de utilizar aeronaves para combatir las llamas.

En la última semana, el fuego arrasó más de 16.000 hectáreas de bosques y tierras agrícolas. En plena temporada turística, el país permanece en estado de máxima alerta mientras continúan las tareas para contener los distintos focos ígneos.