2 de agosto de 2026 - 17:05

Arabia Saudita construye el edificio más grande del mundo: su diseño es un cubo con tecnología futurista

El Mukaab promete ser la estructura más grande del mundo. Hoy la obra está en pausa, aunque el desarrollo urbano que lo rodea sigue en marcha en Arabia Saudita.

Arabia Saudita propone, mediante la creación de este complejo, un centro turístico y comercial de alcance global.

Arabia Saudita propone, mediante la creación de este complejo, un centro turístico y comercial de alcance global.

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Por Lucas Vasquez

En el corazón de Riad, la capital de Arabia Saudita, se gesta uno de los desafíos de ingeniería más audaces del siglo XXI. Se trata de El Mukaab, una megaestructura cúbica diseñada para convertirse en el edificio más grande del mundo por volumen.

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Con dimensiones colosales de 400 metros de alto, 400 de ancho y 400 de largo, el proyecto se erige como el ícono central de New Murabba, un desarrollo urbanístico que busca transformar el horizonte de la capital saudí. El espacio interior sería tan vasto que permitiría albergar hasta 20 edificios del tamaño del Empire State Building de Nueva York, con cerca de 2 millones de metros cuadrados de superficie interior, lo que lo convertiría en la estructura de edificio único más grande jamás construida.

El diseño exterior del cubo, inspirado en la arquitectura tradicional de la región de Najd, combina patrones geométricos con tecnología futurista.

El diseño exterior del cubo, inspirado en la arquitectura tradicional de la región de Najd, combina patrones geométricos con tecnología futurista.

Un interior pensado para la inmersión total

El interior contaría con una torre en espiral de más de 300 metros de altura, similar a un zigurat, desde donde los visitantes podrían observar una cúpula interior equipada con la pantalla impulsada por inteligencia artificial más grande del planeta, capaz de proyectar escenarios inmersivos completos.

El objetivo, según explicó públicamente el CEO de New Murabba, Michael Dyke, es que el visitante pueda vivir experiencias completamente distintas en cuestión de horas: "podés irte a dormir en el Serengeti y despertar en Nueva York". Esa promesa de transformar por completo la percepción del espacio interior es uno de los elementos que más expectativa generó desde que se anunció el proyecto, el 16 de febrero de 2023.

El impacto logístico de una obra sin precedentes

Antes de que el proyecto entrara en pausa, el impacto logístico de una construcción de esta envergadura ya había requerido medidas sin precedentes.

  • Para la preparación del terreno se movieron cerca de diez millones de metros cúbicos de tierra, una cifra comparable a unas 4.000 piletas olímpicas.
  • Para no colapsar la infraestructura vial de Riad, se instaló un puente temporal sobre la autopista del Rey Khalid, que permitió el tránsito constante de maquinaria pesada durante la etapa de excavación.
El proyecto, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman bajo el marco del plan Visión 2030, busca diversificar la economía saudí y reducir la dependencia del petróleo.

El proyecto, impulsado por el príncipe heredero Mohammed bin Salman bajo el marco del plan Visión 2030, busca diversificar la economía saudí y reducir la dependencia del petróleo.

La obra está detenida desde enero de 2026

A pesar de la ambición que rodea al proyecto, la realidad financiera de los megaproyectos en Arabia Saudita atraviesa un momento de reevaluación profunda.

  • El 27 de enero de 2026, Arabia Saudita suspendió la construcción planificada del Mukaab mientras reevalúa la financiación y la viabilidad del proyecto.
  • Hasta ese momento, el trabajo se había limitado a la excavación del suelo y la instalación de pilotes de fundación.
  • De los 50.000 millones de dólares que se estimaba costaría el desarrollo completo de New Murabba, apenas unos 100 millones de dólares habían sido efectivamente contratados en obras concretas. La fecha de finalización original, fijada para 2030, se movió a 2040.
  • Esta pausa respondería a una reevaluación estratégica del fondo soberano saudí, el Fondo de Inversión Pública (PIF), que decidió priorizar inversiones con retornos económicos a corto plazo y proyectos de urgencia, como la infraestructura para la Expo 2030 y el Mundial 2034, en un contexto de precios del petróleo por debajo de los niveles necesarios para financiar cómodamente la agenda de transformación de Visión 2030.

El Mukaab, concebido para representar el pináculo del lujo moderno y la tecnología, simboliza tanto el potencial como los límites de una visión que busca reescribir las reglas del urbanismo en el desierto. La construcción de la megaestructura está hoy en pausa, pero las autoridades saudíes insisten en que el desarrollo de la zona circundante continuará, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la obra del cubo se retome una vez resuelta la revisión financiera en curso.

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