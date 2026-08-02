Arabia Saudita construye el edificio más grande del mundo: su diseño es un cubo con tecnología futurista

El Mukaab promete ser la estructura más grande del mundo. Hoy la obra está en pausa, aunque el desarrollo urbano que lo rodea sigue en marcha en Arabia Saudita.

Arabia Saudita propone, mediante la creación de este complejo, un centro turístico y comercial de alcance global.

En el corazón de Riad, la capital de Arabia Saudita, se gesta uno de los desafíos de ingeniería más audaces del siglo XXI. Se trata de El Mukaab, una megaestructura cúbica diseñada para convertirse en el edificio más grande del mundo por volumen.

Con dimensiones colosales de 400 metros de alto, 400 de ancho y 400 de largo, el proyecto se erige como el ícono central de New Murabba, un desarrollo urbanístico que busca transformar el horizonte de la capital saudí. El espacio interior sería tan vasto que permitiría albergar hasta 20 edificios del tamaño del Empire State Building de Nueva York, con cerca de 2 millones de metros cuadrados de superficie interior, lo que lo convertiría en la estructura de edificio único más grande jamás construida.

El diseño exterior del cubo, inspirado en la arquitectura tradicional de la región de Najd, combina patrones geométricos con tecnología futurista. WEB Un interior pensado para la inmersión total El interior contaría con una torre en espiral de más de 300 metros de altura, similar a un zigurat, desde donde los visitantes podrían observar una cúpula interior equipada con la pantalla impulsada por inteligencia artificial más grande del planeta, capaz de proyectar escenarios inmersivos completos.

El objetivo, según explicó públicamente el CEO de New Murabba, Michael Dyke, es que el visitante pueda vivir experiencias completamente distintas en cuestión de horas: "podés irte a dormir en el Serengeti y despertar en Nueva York". Esa promesa de transformar por completo la percepción del espacio interior es uno de los elementos que más expectativa generó desde que se anunció el proyecto, el 16 de febrero de 2023.

El impacto logístico de una obra sin precedentes Antes de que el proyecto entrara en pausa, el impacto logístico de una construcción de esta envergadura ya había requerido medidas sin precedentes.