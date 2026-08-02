Un grupo de animales empujó un todoterreno por una montaña y activó un enorme operativo de rescate

Un grupo de animales alpinos hizo rodar un todoterreno estacionado hasta que cayó por una pendiente pronunciada, lo que generó un despliegue de rescate aéreo y terrestre.

Un despliegue de emergencia masivo se activó este sábado en Axamer Lizum, Tirol, tras reportarse la caída de un todoterreno por un desfiladero. Una testigo desde una góndola hacia Hoadl observó cómo el vehículo rodaba ladera abajo, por el empuje de animales alpinos, volcando varias veces en el terreno escarpado, lo que motivó el llamado urgente a bomberos y rescatistas.

El centro de coordinación recibió el aviso bajo el código de "accidente de vehículo en Axamer Lizum", lo que activó de inmediato a los bomberos de Axams, al servicio de rescate de montaña y a la tripulación del helicóptero de emergencia Christophorus 1. La prioridad absoluta de los equipos era descartar la presencia de víctimas atrapadas entre los restos metálicos del coche que se precipitó por la montaña.

El aviso del granjero y la causa del incidente Mientras los equipos de primera respuesta descendían por la ladera, el dueño del vehículo, un granjero de la zona, se comunicó por teléfono para dar un mensaje de tranquilidad. Confirmó que su todoterreno estaba desocupado cuando comenzó la caída. Al llegar al lugar del impacto, los socorristas verificaron que el habitáculo estaba efectivamente vacío, permitiendo la cancelación de las unidades de refuerzo que se dirigían al sitio.

La causa del siniestro resultó ser un factor externo e inesperado en el entorno de montaña. Los equipos de rescate determinaron que animales de pastoreo, posiblemente vacas o caballos, fueron los responsables de poner el coche en movimiento. Los animales empujaron la estructura estacionada hasta vencer la resistencia inicial, provocando que el vehículo rodara sin control por el terreno inclinado de la ladera.

¿Cómo terminó el operativo de rescate? El coche terminó totalmente demolido tras dar varias vueltas de campana por la pendiente rocosa. Los bomberos de Axams procedieron a inspeccionar los restos para controlar cualquier posible derrame de aceite o combustible que pudiera contaminar el ecosistema alpino. Tras asegurar que no había peligro ambiental, entregaron la zona al propietario, quien acordó retirar los restos por su cuenta.

La intervención de los servicios de emergencia se produjo rápidamente gracias a la visibilidad desde la góndola que sube hacia Hoadl. Desde esa posición elevada, la testigo pudo seguir el trayecto del vehículo hasta que se detuvo en la base de la pendiente. El suceso terminó únicamente con la destrucción total de la maquinaria agrícola, sin reportar personas heridas en el proceso.