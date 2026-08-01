Sofi Martínez mostró su departamento: museo de camisetas, vestidor con camarín y cuarto de pelotas

La periodista deportiva abrió las puertas de su hogar en Buenos Aires y mostró una decoración moderna con recuerdos de su carrera y pasión por el fútbol.

Sofi Martínez mostró su luminoso departamento en un recorrido que permitió conocer cómo integró su vida cotidiana con los objetos reunidos durante años de coberturas deportivas. El hogar combina una base contemporánea y serena con sectores creados especialmente para camisetas, pelotas y elementos de trabajo.

La vivienda no se apoya en una decoración recargada. Los tonos neutros, la madera clara y los muebles de líneas rectas dejan que la luz natural sea protagonista. Ese marco funciona, además, como contraste para las piezas de fútbol, que aparecen ordenadas como parte del diseño y no como objetos acumulados al azar.

Un living abierto donde la luz y el fútbol comparten protagonismo El centro social del departamento es un living amplio organizado alrededor de un sofá en forma de L y una pantalla de gran tamaño. La distribución está pensada tanto para recibir visitas como para mirar partidos, mientras el balcón y los ventanales amplían visualmente el espacio.

La elección de pocos elementos decorativos evita que el ambiente pierda claridad. Plantas, textiles sobrios y superficies de madera aportan calidez sin competir con la iluminación. El resultado es moderno, aunque conserva una sensación doméstica y cómoda, lejos de la estética de un estudio televisivo.

Los 3 espacios que más sorprendieron en el recorrido Recuerdo de su paso ppr el mundial de 2022 Un museo de camisetas dentro del dormitorio. Un gran mueble de madera clara reúne casacas de clubes argentinos, equipos europeos, selecciones y modelos retro. En vez de guardarlas en cajas, la periodista las convirtió en una colección visible que funciona como parte central de la habitación.

Un gran mueble de madera clara reúne casacas de clubes argentinos, equipos europeos, selecciones y modelos retro. En vez de guardarlas en cajas, la periodista las convirtió en una colección visible que funciona como parte central de la habitación. Un vestidor con camarín para su rutina laboral. El sector aparece integrado al recorrido hacia el dormitorio y cuenta con lugares destinados a ropa, calzado, accesorios, maquillaje y perfumes. La propuesta prioriza el orden práctico para jornadas que suelen incluir televisión, entrevistas y eventos.

El sector aparece integrado al recorrido hacia el dormitorio y cuenta con lugares destinados a ropa, calzado, accesorios, maquillaje y perfumes. La propuesta prioriza el orden práctico para jornadas que suelen incluir televisión, entrevistas y eventos. Un cuarto dedicado exclusivamente a las pelotas. Allí conserva balones obtenidos durante coberturas y viajes. El ambiente funciona como un archivo personal: cada objeto queda asociado a un torneo, un partido o una experiencia profesional específica. La colección deportiva se integra sin romper la armonía Guantes que el Dibu utilizo en el mundial 2022, los firmo y se los dio a Sofia Uno de los aciertos del departamento es que los recuerdos tienen un lugar definido. Las camisetas se exhiben dentro de un mueble, las pelotas se concentran en una habitación y los objetos de uso diario quedan en el vestidor. Esa organización evita que la temática futbolera invada todos los ambientes.