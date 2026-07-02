2 de julio de 2026 - 23:05

La China Suárez y Mauro Icardi compartieron un divertido video juntos en medio de los rumores de crisis

La actriz y el futbolista negaron las versiones sobre una supuesta separación. Icardi apuntó duramente contra Yanina Latorre: "Si se ocupara de su vida no sería tan cornuda"

La China Suárez y Mauro Icardi reaparecieron juntos en medio de los rumores de crisis.

La China Suárez y Mauro Icardi reaparecieron juntos en medio de los rumores de crisis.

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Instagram | @sangrejaponesa
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En medio de los rumores de una supuesta crisis de pareja, Eugenia "La China" Suárez desestimó las versiones con un romántico video junto a su novio, el futbolista Mauro Icardi, en sus redes sociales.

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A través de sus historias de Instagram, la actriz confirmó de manera indirecta que su relación no sufre ninguna crisis. En el clip, la pareja recreó una publicidad que la China protagonizó en su infancia, en la que se enfrenta a un león.

Sin dar más detalles, el video funciona como respuesta a las versiones de una posible separación o crisis generada por el supuesto diálogo que el futbolista tuvo con Ekaterina Ojeda.

Icardi, furioso contra Yanina Latorre

A diferencia de la China Suárez, el exjugador del Galatasaray fue más directo con su respuesta a las versiones de crisis y apuntó contra Yanina Latorre por difundir la información falsa.

Si se ocupara de su vida, como se ocupa de la mía, no sería tan cornuda”, sentenció junto a una imagen de la conductora vestida de payasa generada con inteligencia artificial.

El posteo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre

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En las últimas horas, la periodista aseguró que La China abandonó la casa que compartía con el futbolista en Nordelta. Según relató la conductora, la artista se habría instalado junto a sus hijos en una vivienda de San Jorge, propiedad que adquirió el año pasado. De acuerdo con su versión, solo se llevó un bolso, los dos menores y una de sus mascotas.

"Hace cuatro días la China Suárez abandonó la 'casa de los sueños'", afirmó Latorre, quien además sostuvo que la actriz permanece allí desde entonces y continúa con su rutina cotidiana en el barrio.

Asimismo, el periodista Gustavo Méndez, quien suele tener contacto directo con la actriz, confirmó la existencia de una pelea. "No están separados, sí discutieron, como tantas otras veces. Una cosa es una pelea, otra cosa es una separación”, confirmó.

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