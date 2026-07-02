Serú Girán: por entradas agotadas suma una nueva fecha en Mendoza

Tras agotar las localidades para su primera función, el 25 de julio, los emblemáticos músicos David Lebón y Pedro Aznar sumaron una nueva fecha en el Arena Maipú, donde revivirán los grandes himnos de la mítica banda del rock argentino. Cuándo será el show.

El fenómeno musical y la nostalgia colectiva por una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino vuelven a encender los escenarios locales. David Lebón y Pedro Aznar regresarán a la provincia de Mendoza el próximo 12 de noviembre al Arena Maipú con su aclamado espectáculo “Serú Girán por Lebón y Aznar”, una propuesta que ha generado una enorme expectativa y que ya cuenta con el cartel de localidades agotadas para su primera función, prevista para el próximo 25 de julio en el mismo escenario.

Ante la masiva respuesta del público mendocino, que agotó rápidamente las entradas disponibles en los canales oficiales, la producción del evento confirmó una nueva presentación para que nadie se quede afuera de este acontecimiento histórico. Los artistas se subirán al escenario del Arena Maipú Stadium, un espacio que se prepara para recibir a miles de fanáticos de diversas generaciones, unidos por el cancionero que marcó a fuego la identidad cultural del país.

Aznar y Lebón reviven a Serú Girán El espectáculo no se plantea como un simple tributo, sino como un reencuentro en carne viva con el fuego sagrado de la mítica agrupación.

Durante la velada, los asistentes podrán disfrutar de interpretaciones magistrales de clásicos inolvidables como Seminare, Canción de Alicia en el país, A cada hombre, a cada mujer y No llores por mí, Argentina. Este proyecto conjunto de Lebón y Aznar tuvo su exitoso punto de partida en abril de 2025 ante 150.000 personas en el Festival Quilmes Rock bajo el nombre de “El Homenaje”, y posteriormente cruzó fronteras presentándose en el Festival Cordillera de Bogotá, Colombia.

La complicidad técnica y la vigencia interpretativa de ambos músicos garantizan una noche poderosa y de profunda carga emotiva. En cada acorde y en cada mirada sobre el escenario estará presente el recuerdo imborrable de Oscar Moro y el espíritu vivo de Charly García, completando de forma invisible el histórico cuarteto.