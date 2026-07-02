Los Palmeras y Karina "La Princesita" celebrarán el Día del Amigo a pura cumbia en Mendoza

Mendoza le pondrá cumbia a una de las celebraciones más esperadas del año. En esta oportunidad, el festejo por el Día del Amigo será especial y tendrá lugar en el Arena Maipú Stadium, escenario que albergará una verdadera fiesta musical de la mano de Los Palmeras y Karina “La Princesita”. El evento se presenta como un show imperdible y la propuesta ideal para compartir, brindar y disfrutar de la amistad.
La cita está programada para el sábado 18 de julio a partir de las 22. Según informaron desde la organización, las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek.com.ar y también en la boletería física del Arena Maipú, aclarando que en este último punto el pago se realiza exclusivamente en efectivo.
Con una propuesta pensada especialmente para mayores de 18 años, el evento invita a vivir una salida diferente. El espectáculo combinará clásicos inolvidables, hits que atraviesan generaciones y toda la energía del vivo en una experiencia que se extenderá hasta la madrugada en un clima de celebración total.
Karina y Los Palmeras, una dupla a pura cumbia
El escenario reunirá el ADN de la cumbia santafesina y los grandes éxitos de Karina. Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Palmeras son sinónimo de fiesta en la Argentina y han conquistado a públicos de todas las edades. Actualmente, el grupo sigue vigente bajo la dirección de Marquitos Camino, quien lidera la formación e incorpora nuevos integrantes para mantener su estilo inconfundible.
En su presentación se garantizará un show cargado de nostalgia y energía con himnos populares como El bombón asesino, El parrandero, Olvídala y La suavecita.
Por su parte, Karina “La Princesita” compartirá el protagonismo de la noche. Consagrada como una de las referentes femeninas de la cumbia, destaca por su potente voz y su capacidad para conectar emocionalmente con el público.
En su show, donde combina romanticismo, fuerza e impronta escénica, no faltarán canciones infaltables como Corazón mentiroso o Con la misma moneda.
La noche del 18 de julio en el Arena Maipú promete ser mucho más que un recital: se perfila como una verdadera fiesta del Día del Amigo donde la música, la alegría y los recuerdos compartidos serán los grandes protagonistas.