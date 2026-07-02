Los Palmeras y Karina "La Princesita" celebrarán el Día del Amigo a pura cumbia en Mendoza

El Arena Maipú Stadium recibirá a los máximos referentes de la cumbia el sábado 18 de julio. Una propuesta exclusiva para mayores de 18 años que promete música en vivo hasta la madrugada.

Mendoza le pondrá cumbia a una de las celebraciones más esperadas del año. En esta oportunidad, el festejo por el Día del Amigo será especial y tendrá lugar en el Arena Maipú Stadium, escenario que albergará una verdadera fiesta musical de la mano de Los Palmeras y Karina “La Princesita”. El evento se presenta como un show imperdible y la propuesta ideal para compartir, brindar y disfrutar de la amistad.

La cita está programada para el sábado 18 de julio a partir de las 22. Según informaron desde la organización, las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek.com.ar y también en la boletería física del Arena Maipú, aclarando que en este último punto el pago se realiza exclusivamente en efectivo.

Con una propuesta pensada especialmente para mayores de 18 años, el evento invita a vivir una salida diferente. El espectáculo combinará clásicos inolvidables, hits que atraviesan generaciones y toda la energía del vivo en una experiencia que se extenderá hasta la madrugada en un clima de celebración total.

Karina y Los Palmeras, una dupla a pura cumbia El escenario reunirá el ADN de la cumbia santafesina y los grandes éxitos de Karina. Con más de cinco décadas de trayectoria, Los Palmeras son sinónimo de fiesta en la Argentina y han conquistado a públicos de todas las edades. Actualmente, el grupo sigue vigente bajo la dirección de Marquitos Camino, quien lidera la formación e incorpora nuevos integrantes para mantener su estilo inconfundible.

En su presentación se garantizará un show cargado de nostalgia y energía con himnos populares como El bombón asesino, El parrandero, Olvídala y La suavecita.