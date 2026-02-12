Los Palmeras, más huérfanos que nunca: ahora se fue Marcos Camino "por precaución"

Marcos Camino (75) , histórico acordeonista y uno de los fundadores de Los Palmeras , confirmó este miércoles su salida de los escenarios a través de un emotivo video publicado en la cuenta oficial de Instagram de la banda.

El músico, referente indiscutido de la cumbia santafesina durante más de cinco décadas, explicó que tomó la decisión “por una cuestión de edad y de salud”. El año pasado ya se había ido "Cacho" Deicas, el cantante del grupo, en medio de una gran polémica y tensión interna.

En las imágenes se lo ve a Camino sentado, rodeado por sus compañeros, en un clima íntimo. “Muchachos, nos reunimos acá para informarles que yo voy a dejar los escenarios. Por una cuestión de edad , por una cuestión de salud ”, comenzó diciendo.

Luego reveló que la determinación no fue apresurada. “Le había pedido a Dios que me indique cuándo era el momento de tomar esta decisión. Porque confío en la calidad de todos ustedes, me ha provocado mucha felicidad, mucha paz”, expresó.

Mientras el video intercala fotos históricas del grupo, Camino evocó el vínculo profundo con Santa Fe , ciudad donde nació la banda. “Para Los Palmeras y para mí Santa Fe es la ciudad más importante del planeta. La prueba siempre la damos acá. Es donde nos ponemos nerviosos, donde están los vecinos, los amigos, los parientes”, señaló.

También recordó hitos de la carrera del grupo y mencionó especialmente a “El Bombón”, el clásico que "marcó un antes y un después" en la historia de la banda.

Sobre esta nueva etapa personal, fue claro: “Hoy quiero disfrutar de la tranquilidad, de mis perros y dedicarle todo el tiempo a mi familia, especialmente a mi esposa”.

El mensaje tuvo un cierre cargado de emoción y respaldo a la continuidad del grupo: “Deseo con el alma que todo sea impecable, que Los Palmeras sigan adelante. Hay Palmeras para rato. ¡Aguanten Los Palmeras!”.

Nueve stents y el legado que mantendrá el hijo de Marcos Camino

Horas antes de la confirmación oficial, la noticia había comenzado a circular tras declaraciones del mánager Adrián Forni, quien sostuvo que la decisión sería temporal y obedecía a una cuestión médica. Forni explicó que el músico tiene nueve stents y que el alejamiento es “por precaución”, aunque admitió que será “por un lapso de tiempo no determinado”.

“El proyecto continúa exactamente igual: la línea profesional, musical, la misma banda, todo lo mismo. El hijo ya venía tocando en otra banda, es un músico experimentado, muy bueno y mantiene la misma línea. Así que cubre el legado de él”, aseguró.