22 de mayo de 2026 - 11:41

Con 7 episodios: la serie de Netflix que psicólogos y psicoanalistas recomiendan para entender la salud mental

Una serie de la plataforma de streaming logró trascender el entretenimiento y fue destacada por su abordaje del trauma y la dependencia emocional.

La serie de Netflix que los psicólogos recomiendan ver para entender la salud mental.

La serie de Netflix que los psicólogos recomiendan ver para entender la salud mental.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “Gambito de dama”, la exitosa ficción protagonizada por Anya Taylor-Joy que se convirtió en uno de los fenómenos más grandes de la historia de Netflix. La serie acumuló más de 112 millones de visualizaciones y disparó el interés global por el ajedrez.

Anya Taylor-Joy en "Gambito de dama" (Netflix)
Anya Taylor-Joy en
Anya Taylor-Joy en "Gambito de dama" (Netflix)

Con apenas siete episodios, la serie no solo rompió récords de audiencia, sino que también recibió elogios de psicólogos y psicoanalistas por la precisión emocional con la que aborda la vida de su protagonista.

Por qué especialistas destacan “Gambito de dama”

La historia sigue a Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez marcada por la pérdida, el aislamiento emocional y las adicciones desarrolladas desde su infancia.

Lo que llamó la atención de muchos especialistas es que la serie evita romantizar el sufrimiento psicológico. En lugar de mostrar una recuperación mágica o una versión “glamorosa” de la genialidad, presenta de forma bastante cruda cómo funcionan el trauma y la dependencia emocional.

Embed - The Queen’s Gambit | Date Announcement | Netflix

Desde la revista especializada Psychology Today destacaron que la ficción “retrata con meticulosidad la lucha contra la adicción y los efectos aislantes de la genialidad”.

Una representación diferente de las adicciones

Uno de los puntos más valorados por los especialistas es que "Gambito de dama" no usa los problemas de salud mental solamente como recurso dramático.

En muchas producciones, las adicciones aparecen exageradas o reducidas a escenas impactantes. Acá ocurre lo contrario, la serie muestra cómo el consumo de sustancias de Beth está profundamente ligado a la ansiedad, la vergüenza, la soledad y experiencias traumáticas no resueltas.

Ana Taylor-Joy en Gambito de Dama
Ana Taylor-Joy en Gambito de Dama
Ana Taylor-Joy en Gambito de Dama

Según distintos análisis psicológicos publicados tras el estreno, la ficción logra algo poco habitual, que la recuperación no depende únicamente de la “fuerza de voluntad”, sino también de comprender el origen emocional del problema.

Trauma, aislamiento y presión por el éxito

Otro aspecto muy comentado es cómo la serie retrata el peso psicológico de ser considerada una “genia”.

Beth pasa gran parte de la historia aislada emocionalmente, incapaz de construir vínculos estables y utilizando el ajedrez como una forma de control frente al caos interno que arrastra desde chica.

Para muchos profesionales de salud mental, esa construcción resulta mucho más cercana a experiencias reales que otras ficciones donde el talento aparece asociado automáticamente al éxito o la felicidad.

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