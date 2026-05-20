Con drástico cambio: la creadora de "Grey's Anatomy" ya trabaja en otro spin-off y Ellen Pompeo formará parte

El universo de una de las series médicas más populares de la televisión volverá a expandirse. Después de más de dos décadas al aire , “Grey’s Anatomy” tendrá un nuevo spin-off impulsado por Shonda Rhimes , creadora de la ficción original.

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La cadena ABC confirmó que ya dio luz verde directamente a la producción de esta nueva serie , que todavía no tiene título oficial. Estará encabezada por Rhimes junto a la showrunner Meg Marinis.

A diferencia de las series derivadas anteriores, esta nueva historia no estará ambientada en Seattle ni en una gran ciudad. El proyecto se centrará en un centro médico rural ubicado en el oeste de Texas , considerado “la última oportunidad de atención médica antes de kilómetros de la nada”.

La ficción seguirá a un grupo completamente nuevo de médicos y trabajadores de la salud que deberán enfrentar casos complejos en una región aislada, con recursos limitados y problemáticas sociales muy distintas a las vistas en el Grey Sloan Memorial.

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Desde la producción adelantaron que tendrá un tono más intenso y áspero, aunque mantendrá el corazón emocional y humano que convirtió a “Grey’s Anatomy” en un fenómeno mundial.

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El estreno está previsto para mediados de la temporada 2027 en ABC, es decir, durante el receso televisivo de mitad de año en Estados Unidos y, seguramente, luego se bajará a la plataforma Disney+.

Según medios especializados, la primera temporada tendría una cantidad reducida de episodios, probablemente nueve, acorde al modelo que ABC está utilizando con varias de sus nuevas producciones.

Shonda Rhimes vuelve a escribir dentro de la franquicia

Uno de los detalles más importantes para los seguidores es que Shonda Rhimes volverá a escribir un proyecto de la saga por primera vez desde la histórica temporada 11 de “Grey’s Anatomy”, marcada por la muerte de Derek Shepherd, interpretado por Patrick Dempsey.

Ellen Pompeo y Patrick Dempsey de Grey's Anatomy Ellen Pompeo y Patrick Dempsey de Grey's Anatomy

Meg Marinis, actual showrunner de la serie original y nacida en Texas, será co-creadora y productora ejecutiva del spin off. También participará Ellen Pompeo, protagonista histórica de la franquicia, quien tendrá rol de productora ejecutiva.

¿Habrá personajes conocidos de “Grey’s Anatomy”?

Aunque la historia estará enfocada en personajes nuevos, desde la industria señalan que podría existir conexión con figuras ya conocidas del universo creado por Rhimes.

Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Catherine Fox, interpretada por Debbie Allen, aunque todavía no hay confirmaciones oficiales sobre cameos o cruces entre ambas producciones.