Así es la increíble casa minimalista de Juana Viale: diseño contemporáneo y rodeada de naturaleza

Juana Viale mostró en sus redes varios rincones de su vivienda y despertó interés por el estilo cuidado que eligió. La nieta de Mirtha Legrand, conductora de “Almorzando con Juana”, armó un hogar con líneas contemporáneas y toques personales que marcan una identidad propia y reconocible, sin estridencias decorativas visibles.

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La propuesta estética apuesta por el minimalismo y la calidez: tonos neutros, maderas y piezas seleccionadas que no recargan. Los cuadros y las plantas funcionan como eje narrativo, y la vivienda evidencia una búsqueda por equilibrar funcionalidad con rasgos artísticos que humanizan cada ambiente, sin perder armonía.

El living se destaca por la paleta amarronada y neutra, con sillones que invitan a la charla y mesas bajas que respetan el volumen del espacio. En las paredes aparecen pinturas florales que refuerzan el vínculo con la naturaleza y materiales nobles que aportan textura, calidez y mucha luminosidad.

La cocina sigue la línea contemporánea. Líneas limpias, guardado inteligente y superficies que combinan madera y tonos claros. La distribución privilegia el movimiento fluido y la convivencia, mientras electrodomésticos discretos mantienen la estética minimalista. Es un espacio pensado para uso cotidiano sin resignar diseño ni confort, con detalles de autor.

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Casa de Juana Viale: jardín y dormitorios

El jardín funciona como un refugio donde macetas variadas, arbustos y sectores de descanso crean cambios de escena según la estación. Ese contacto verde es constante en la propiedad, sumando color y frescura. Los espacios exteriores fueron pensados como extensión natural de los ambientes interiores para lograr coherencia y equilibrio.

Los dormitorios destacan por la sencillez: paredes claras, textiles suaves y pocos objetos personales que dialogan con la luz natural. La propuesta busca silencio visual para favorecer el descanso, pero suma piezas de arte y fotos que cuentan la historia íntima de la conductora sin saturar el conjunto decorativo personal.

Juana Viale Así es la casa en la que vive Juana Viale. Instagram

Juana Viale Así es la casa en la que vive Juana Viale. Instagram

Juana Viale Así es la casa en la que vive Juana Viale. Instagram

El comedor mantiene la regla del menos es más. Mesa amplia y sillas de diseño simple que permiten la circulación. La casa de la actriz refuerza su sello con obras repartidas por los ambientes; cada cuadro actúa como punto focal sin competir con la estructura arquitectónica, aportando gran sobriedad y equilibrio visual.