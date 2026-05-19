Cuánto cuesta una casa desmontable prefabricada de 40 m2 con dos dormitorios y un baño en mayo de 2026

Comprar una vivienda tradicional en Argentina se está volviendo un problema cada vez más difícil para muchas familias debido al aumento de los materiales, la mano de obra y el valor de los terrenos. Frente a esto, algunas plataformas recrean una casa prefabricadas desmontable y esto despierta un fuerte interés gracias a sus tiempos de construcción reducidos y precios más bajos en comparación con una obra convencional.

Se jubiló, construyó una microcentral hidroeléctrica y hoy genera energía constante gracias a un río

Cuánto cuesta una casa prefabricada en Argentina de 2 dormitorios, 1 baño y 1 cocina en mayo de 2026

Entre las opciones que más consultas generan aparecen los módulos desmontables y expandibles de aproximadamente 40 metros cuadrados, modelos que incorporan dos dormitorios, baño completo y cocina integrada en un formato compacto y transportable. Ante la ausencia de esta propuesta en el país, ¿cuanto cuesta realizar una vivienda similar?.

Las alternativas con menos materiales ganan terreno ante una vivienda de ladrillos.

En Argentina, durante mayo de 2026, una vivienda modular expandible de 40 m2 con estructura de acero y doble ala desplegable puede costar entre USD 15.000 y USD 25.000, dependiendo de la calidad de terminaciones, el origen de fabricación y el nivel de equipamiento incluido.

Llevado a pesos argentinos, los valores aproximados oscilan desde $11.000.000 hasta $24.000.000 en versiones más básicas, aunque algunos presupuestos llave en mano para configuraciones premium ya alcanzan cifras bastante más elevadas.

Las unidades estándar suelen incluir:

Cocina integrada. Baño completo. Sistemas básicos de aislamiento térmico.

Muchas de estas construcciones utilizan chasis de acero galvanizado , paneles reforzados y materiales preparados para soportar diferentes condiciones climáticas, incluyendo lluvias intensas, bajas temperaturas y cambios bruscos de clima.

, y materiales preparados para soportar diferentes incluyendo lluvias intensas, bajas temperaturas y cambios bruscos de clima. El valor del metro cuadrado también presenta diferencias importantes según la empresa fabricante y las terminaciones elegidas. En promedio, el costo ronda entre USD 300 y USD 650 por metro cuadrado para módulos con doble ala expandible y aislación ignífuga e impermeable.

también presenta diferencias importantes según la empresa fabricante y las terminaciones elegidas. En promedio, el costo ronda entre y por metro cuadrado para módulos con y e Las opciones nacionales suelen resultar algo más económicas que ciertos modelos importados, aunque algunos compradores priorizan diseños extranjeros por cuestiones estéticas o configuraciones más modernas.

construcción de casa 40m2 Los costos varían según el presupuesto y los materiales de calidad. WEB

Uno de los puntos que más atrae a quienes buscan este tipo de viviendas es la rapidez de instalación

A diferencia de una construcción tradicional, estos módulos pueden transportarse y desplegarse en pocos días sobre un terreno previamente preparado.

y en pocos días sobre un terreno previamente preparado. Además, muchas versiones incorporan conexiones internas de electricidad y plomería ya instaladas, permitiendo acelerar todavía más el proceso de habitabilidad una vez colocadas sobre la base correspondiente.

y ya instaladas, permitiendo acelerar todavía más el proceso de habitabilidad una vez colocadas sobre la base correspondiente. En Europa, algunos modelos similares de la marca Generic incluso se comercializan por menos de 8.000 euros.

Qué gastos adicionales deben contemplarse al calcular el precio final

Aunque el costo del módulo suele parecer atractivo frente a una casa convencional, existen varios gastos adicionales que deben incluirse antes de calcular el presupuesto definitivo.

Uno de los principales es el transporte

Debido al tamaño y peso de la estructura, el traslado requiere camiones de gran porte y logística especializada. El valor final depende de la distancia entre la fábrica o punto de entrega y el terreno donde se instalará la vivienda.

El montaje también representa un gasto importante

Para desplegar correctamente las alas expandibles y posicionar el módulo sobre la superficie nivelada suele ser necesaria una grúa especializada, cuyo servicio generalmente se contrata aparte.

A eso se suma la preparación previa del terreno

Aunque estas viviendas están diseñadas para montarse rápidamente, igualmente requieren una base firme y nivelada para garantizar estabilidad estructural y evitar problemas durante el despliegue de las alas laterales.

Las opciones más utilizadas suelen ser plateas de hormigón o pilotes reforzados, trabajos que incrementan el costo total antes de instalar el módulo.

Otro aspecto clave son las conexiones de servicios

Aunque muchas casas vienen preparadas internamente para agua y electricidad, todavía es necesario realizar la conexión externa hacia la red pública o sistemas alternativos como biodigestores, pozos sépticos, gas o instalaciones eléctricas autónomas.

construcción de casa 40m2 WEB

El crecimiento de las casas prefabricadas refleja cómo muchas personas buscan soluciones más rápidas, prácticas y relativamente accesibles frente al alto costo de la construcción tradicional.