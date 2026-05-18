El estilo de los años 70 vuelve a ser tendencia en el living de casa: adiós a la moda neutra en 2026

Durante los últimos años, la decoración dominada por colores neutros, muebles minimalistas y espacios completamente monocromáticos se convirtió en una de las elecciones favoritas dentro del interiorismo. Sin embargo, las tendencias para 2026 muestran un cambio retro inesperado que comienza a transformar livings y salas de estar con una propuesta mucho más llamativa y cargada de personalidad.

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Ciertos elementos inspirados en la estética de los años 70 están regresando con fuerza. Entre ellos aparecen los estampados animales, un recurso visual que vuelve a instalarse en sofás, almohadones, alfombras y hasta papeles tapiz, aunque esta vez con un enfoque más sofisticado y menos exagerado que décadas atrás.

Lo que durante años fue considerado excesivo o difícil de combinar hoy comienza a verse nuevamente en proyectos de interiorismo moderno. Según diseñadores de Southern Living , los estampados inspirados en pieles tipo animal se perfilan como una de las tendencias más fuertes para 2026 dentro de los espacios sociales del hogar .

Actualmente, estos diseños ya no buscan cubrir cada rincón de la habitación ni convertir el ambiente en una escenografía temática. La idea es incorporarlos de forma estratégica para aportar profundidad visual, textura y personalidad sin saturar el espacio.

El diseñador Mark Tremblay explicó a Southern Living que estos estampados funcionan casi como un “neutro llamativo” porque tienen raíces visuales vinculadas a la naturaleza. Gracias a eso, pueden integrarse fácilmente con materiales cálidos como madera, piedra, metales envejecidos y textiles superpuestos, elementos que continúan siendo protagonistas dentro de las tendencias decorativas actuales.

Por ese motivo, el animal print comenzó a aparecer tanto en casas de estilo bohemio como en ambientes contemporáneos, rústicos o inspirados en el diseño vintage. El secreto está en encontrar el equilibrio adecuado entre elegancia y exceso, algo que muchos especialistas consideran clave para evitar que el espacio luzca recargado.

En lugar de llenar el living con múltiples patrones intensos, los expertos sugieren elegir un único punto focal capaz de atraer la atención. Puede tratarse de un sillón, un puff estampado o una alfombra con diseño de cebra o leopardo que aporte contraste dentro de una base más neutra.

La directora de diseño de interiores Tash Bradley también se refirió a esta tendencia en sus redes sociales y aseguró que el estampado animal será una de las modas más importantes del interiorismo en 2026.

estilo de living retro El diseño busca romper con los espacios neutros. WEB

Cómo incorporar esta tendencia sin que el living se vea recargado

Uno de los principales desafíos para quienes desean adoptar esta estética es evitar el exceso visual. Los estampados animales suelen captar rápidamente la atención y, si se utilizan de manera desordenada, pueden generar una sensación caótica dentro del ambiente.

Por eso, es recomendable comenzar de manera sutil y aumentar gradualmente la intensidad según el estilo personal de cada hogar. Un ejemplo frecuente es incorporar un puff con diseño de leopardo dentro de un living dominado por tonos tierra, beige o marrones suaves. Como ambos comparten una paleta cálida, el resultado suele verse equilibrado y moderno.

y aumentar gradualmente la intensidad según el estilo personal de cada hogar. Un ejemplo frecuente es incorporar un con diseño de leopardo dentro de un living dominado por o Como ambos comparten una el resultado suele verse y También se volvió común utilizar pequeños detalles decorativos con estos estampados, como pantallas de lámparas, almohadones o mantas. De esta manera, se añade carácter sin modificar completamente la estética original del espacio.

o De esta manera, se añade carácter sin modificar completamente la estética original del espacio. Incluso algunos papeles tapiz comenzaron a recuperar patrones inspirados en tigres, cebras y felinos salvajes, aunque aplicados solamente en sectores específicos para evitar sobrecargar las paredes.

comenzaron a recuperar patrones inspirados en y aunque aplicados solamente en sectores específicos para evitar sobrecargar las paredes. Otra de las claves es respetar cierta distancia visual entre los distintos estampados. Por ejemplo, si una alfombra tiene diseño de cebra, los elementos con patrón de leopardo deberían ubicarse en otra zona del ambiente. Esto permite que cada pieza destaque individualmente y evita la sensación de saturación visual.

estilo de living retro WEB

El regreso de los estampados animales demuestra cómo el interiorismo vuelve a recuperar influencias vintage y propuestas visuales más audaces para 2026. Inspirado en parte por la estética de los años 70, este estilo propone abandonar poco a poco los ambientes.