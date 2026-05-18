18 de mayo de 2026 - 13:03

Ya fue el corte recto sin movimiento: estos son los 5 cortes en tendencia para el invierno 2026

Las tendencias de pelo se alejan de la melena pesada y apuestan por capas suaves, bobs flexibles y largos con más caída natural.

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Los Andes | Redacción Estilo
Por Redacción Estilo

El corte recto sin movimiento empieza a perder protagonismo frente a estilos más livianos, con textura y caída natural. Para el invierno 2026, los cortes en tendencia apuntan a melenas midi, bobs suaves y capas que aportan volumen controlado sin exigir demasiado peinado. La clave de la temporada no es cortar mucho, sino darle forma al pelo.

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Un buen corte puede hacer que la melena se vea más actual, menos pesada y más fácil de acomodar con abrigo, bufanda o polera.

1. Flowing midi

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Vogue España señaló al flowing midi como uno de los cortes protagonistas de 2026. Es una media melena pensada para maximizar la fluidez, con movimiento real y terminación saludable.

Funciona muy bien en invierno porque mantiene largo suficiente para recoger el pelo, pero elimina el exceso de peso que deja una melena recta demasiado rígida.

2. Bob híbrido

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El bob híbrido conserva estructura, pero suma capas invisibles o puntas suavizadas. No es un bob duro ni geométrico: se adapta mejor a texturas reales.

Es ideal para quienes quieren cambiar sin irse a un corte extremo. Puede llevarse liso, con ondas suaves o con una textura más desarmada.

3. Clavicut

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El clavicut cae cerca de la clavícula y se convirtió en un largo comodín. Favorece porque enmarca el rostro sin exigir el mantenimiento de un corte muy corto.

En invierno tiene otra ventaja: no se aplasta tanto con camperas o bufandas como las melenas largas y pesadas.

4. Shaggy revisitado

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El shaggy vuelve en una versión más usable, con capas internas, textura y movimiento. No busca verse prolijo al extremo, sino moderno y con personalidad.

Favorece especialmente a cabellos ondulados o con volumen natural. En vez de pelear contra la textura, la aprovecha.

5. Butterfly cut

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El corte mariposa sigue vigente en 2026 y suma capas largas que enmarcan el rostro. Vogue México lo vinculó con una melena con más volumen, textura y movimiento.

Es una opción fuerte para quienes quieren renovar el pelo sin perder largo. El cambio se nota adelante, donde las capas generan más forma.

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