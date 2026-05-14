Adiós a los anafes de inducción: llega a los negocios una nueva alternativa, más rápida, más segura y con menor consumo energético

Los anafes de inducción siguen siendo una de las opciones más modernas para la cocina , pero una nueva alternativa empieza a llamar la atención: las placas infrarrojas bajo superficie , pensadas para cocinas integradas, minimalistas y de limpieza más simple. La promesa es fuerte: mayor rapidez, más seguridad y menor consumo energético.

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Sin embargo, el dato necesita contexto, porque no todos los sistemas infrarrojos consumen menos que la inducción tradicional.

La tecnología apunta a esconder los puntos de calor bajo superficies de piedra natural o cerámica, concentrando la energía en la base del recipiente.

A diferencia del anafe tradicional visible, la zona de cocción queda integrada a la mesada. Esto permite una cocina más continua, sin quemadores expuestos y con menos obstáculos para limpiar.

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Además, algunos modelos incorporan sensores de presencia de olla, límites de temperatura y apagado automático, recursos que apuntan a mejorar la seguridad en casas con chicos o mascotas.

Por qué se la presenta como más segura

La seguridad aparece como uno de sus principales argumentos. Al no tener llama abierta ni quemadores sobresalientes, se reduce el riesgo asociado al gas y a superficies demasiado expuestas.

También puede disminuir el calor residual alrededor de la zona de cocción, algo útil en departamentos chicos o cocinas integradas al living.

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De todos modos, no significa que la superficie quede completamente fría. Cualquier sistema que cocina con calor puede mantener temperatura después del uso y necesita cuidado.

El punto clave: no siempre consume menos que la inducción

La afirmación sobre menor consumo debe leerse con prudencia. La inducción es reconocida por su eficiencia porque calienta directamente recipientes compatibles mediante campos electromagnéticos.

En cambio, las placas infrarrojas pueden aceptar más tipos de ollas, pero algunas comparaciones técnicas señalan que pueden ser menos eficientes que la inducción en ciertos usos.