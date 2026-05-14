115 habitantes y una oferta millonaria: el pueblo que busca familias para empezar una nueva vida en la montaña

Los nuevos residentes deben comprometerse a vivir en la localidad durante cinco años y recibirán apoyo financiero para iniciar sus propios emprendimientos locales.

El pueblo italiano de Santo Stefano di Sessanio, ubicado en la región de Abruzzo, lanzó una convocatoria para atraer nuevos residentes. Con solo 115 habitantes, las autoridades ofrecen casa a precio simbólico, una mensualidad durante tres años y subsidios para iniciar negocios con el fin de revitalizar su comunidad y economía.

Situado a 1.300 metros de altura en el Parque Nacional Gran Sasso e Monti della Laga, este pueblo conserva su estructura medieval intacta. Actualmente, la mayoría de sus vecinos son adultos mayores, una situación que amenaza la existencia de comercios y servicios básicos como almacenes o panaderías. La iniciativa surge como una respuesta directa a la despoblación que vacía las zonas rurales de Europa.

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Cuánto dinero ofrecen para vivir en Santo Stefano di Sessanio El esquema financiero es uno de los más ambiciosos de la región. Los nuevos habitantes pueden recibir hasta 8.000 euros anuales durante los primeros tres años para cubrir gastos de instalación. Además, el programa otorga un subsidio único de hasta 20.000 euros para poner en marcha una actividad económica. Sumando ambos beneficios, la ayuda total puede rondar los 44.000 euros, aunque el monto final depende de las condiciones del proyecto laboral presentado.

No se trata de una invitación abierta a cualquiera que quiera teletrabajar desde la montaña. El programa está enfocado en personas de entre 18 y 40 años que se comprometan a residir en el pueblo al menos cinco años. Entre los perfiles admitidos se encuentran ciudadanos italianos, de la Unión Europea o extranjeros con residencia permanente en Italia. Es un cambio de vida radical, de esos que uno imagina frente a la computadora un lunes a la mañana, pero con exigencias legales claras.

image Qué trabajos se valoran para instalarse en el pueblo medieval de Abruzzo El objetivo es generar movimiento social y económico genuino. Por eso, los trabajos sugeridos están vinculados a la identidad del lugar: alojamientos rurales, gastronomía regional, artesanías y guías culturales dentro del parque nacional. También se valoran los pequeños oficios que ayudan a sostener el pulso cotidiano de la comunidad. Mudarse a Santo Stefano di Sessanio implica dejar atrás el ruido urbano para integrarse en un entorno de calles de piedra y paisajes imponentes. Es, en esencia, una oportunidad para quienes buscan un ritmo de vida diferente sin perder la posibilidad de emprender.