Comenzó el Hot Sale y Andesmar lanzó 40% de descuento para viajar por todo el país

El Hot Sale se consolidó como un evento clave para planificar escapadas, vacaciones y viajes de larga distancia con mayor previsibilidad. En un contexto donde se comparan precios, financiación y seguridad antes de comprar, para las empresas que forman parte del Hot Sale esto representa una garantía de confianza para los consumidores.

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Así, Andesmar , una de las empresas más importantes de transporte de pasajeros, participa con una de las propuestas más fuertes de este año, enfocada en acercar oportunidades reales de ahorro para viajar por los destinos de Argentina donde no suelen llegar otros medios, como es el caso de las aerolíneas.

El Hot Sale se consolidó como un evento clave para planificar escapadas, vacaciones y viajes de larga distancia.

Hasta el 13 de mayo, Andesmar ofrece un 40% de descuento para viajar a todos sus destinos nacionales. Así, el que aprovecha este descuento tendrá la oportunidad de viajar durante los próximos meses ahorrando casi la mitad en pasajes, y pagando en hasta 9 cuotas sin interés:

La combinación entre descuentos reales y cómoda financiación se convierte así en el principal motor de compra durante el Hot Sale, especialmente para quienes buscan asegurar sus viajes largos y escapadas de fin de semana.

Beneficios sorpresa y oportunidades por tiempo limitado

Además de las promociones exclusivas, Andesmar también contará con ofertas especiales y descuentos sorpresa dentro de la página oficial del Hot Sale. Las mismas son por tiempo limitado: estarán disponibles lunes, martes y miércoles de 20:00 hs a 22:00 hs, con oportunidades exclusivas para quienes ingresen en ese período.

Esta estrategia apunta a premiar con beneficios apartes al 40% de descuento ya aplicado, sobre todo a los usuarios más atentos.

El Hot Sale podrá extender sus beneficios durante toda la semana

Aunque las promociones principales estarán vigentes hasta el 13 de mayo, desde Andesmar anticipan que podrían sumarse nuevos beneficios y oportunidades especiales durante los días posteriores, en el marco del denominado “Hot Week”.

La expectativa es mantener activas distintas acciones promocionales para continuar incentivando la compra online y acompañar la alta demanda de pasajeros que suele generarse durante este evento.

Cabe aclarar que el descuento del 40% está vigente únicamente para compras dentro del canal web oficial de Andesmar. Además, los cupos son limitados, habiendo disponibles 6 butacas por bus (en servicio semicama seleccionadas), sujetas a disponibilidad al momento de compra. La promoción alcanza a todos los destinos nacionales de Andesmar —con excepción de la línea Mendoza a Rincón de los Sauces— y permitirá viajar hasta noviembre de 2026, aunque quedarán excluidos los viajes comprendidos entre el 5 y el 31 de julio, además de fines de semana largos y fechas festivas.