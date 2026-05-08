Cómo evitar fraudes durante el Hot Sale: las advertencias para comprar online sin riesgos

Ante el gran tráfico de ventas durante el Hot Sale , especialistas en comercio electrónico difundieron una serie de recomendaciones para evitar estafas y operar de manera segura . El objetivo es reducir los riesgos en jornadas donde crecen tanto las ventas como los intentos de fraude digital.

Dos departamentos de Mendoza están en el ranking de las mejores ciudades para vivir en Argentina

Una de las principales advertencias apunta a no continuar operaciones fuera de las plataformas oficiales. También recomiendan desconfiar de promociones que llegan por redes sociales, WhatsApp o correos electrónicos y redirigen a páginas externas con precios demasiado bajos o poco creíbles.

Desde Mercado Libre aconsejaron realizar toda la operación dentro del sitio, incluyendo la comunicación con el vendedor, el pago y el seguimiento del envío. Además, remarcaron la importancia de no compartir datos personales ni bancarios por canales externos.

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) confirmó la fecha del Hot Sale 2026 y comenzó con los preparativos para ofrecer las mejores ofertas online . De este modo, ya inició la apertura de contrataciones para la edición de este año de uno de los eventos digitales de ventas más relevantes del ecosistema del ecommerce argentino.

El evento se realizará el 13 y 14 de mayo por lo que para participar de esta iniciativa ofrece a las empresas la posibilidad de amplificar su visibilidad. Además, según comunicó la CACE se invitó a las empresas a ampliar la base de clientes y aumentar sus ventas en una plataforma con millones de usuarios activos.

Desde su lanzamiento en 2014, Hot Sale reúne a cientos de marcas de todo el territorio argentino durante tres jornadas de descuentos y promociones, convirtiéndose en una fecha clave dentro del calendario del comercio online.

Las compañías que se suman al evento pueden utilizar las denominaciones oficiales “Hot Sale” y “Hot Week” en sus campañas, lo que fortalece su posicionamiento y facilita el alcance a nuevos consumidores gracias al alto tráfico que registra el sitio oficial.