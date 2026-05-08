8 de mayo de 2026 - 21:55

El mapa del hantavirus: cuántos casos hay, dónde están y cuántos se encuentran aislados

La Organización Mundial de la Salud confirmó ocho casos, tres de los cuales fallecieron. Por otro lado, los casos de sospechosos aislados asciende a 24, ubicados en diferentes partes del mundo.

El mapa del hantavirus: cuántos casos hay, dónde están y cuántos se encuentran aislados

El mapa del hantavirus: cuántos casos hay, dónde están y cuántos se encuentran aislados

Foto:

Imagen creada con IA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius activó una alerta sanitaria y ya se registraron tres fallecidos por el virus. Si bien existen sospechas de que un basural en Ushuaia sería el lugar de origen del contagio, la ruta de transmisión todavía no está confirmada.

Leé además

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró que no existe riesgo de pandemia por los casos de hantavirus en un crucero 

La OMS descarta riesgo de pandemia tras brote mortal de hantavirus en un crucero

Por Redacción Mundo
El Ministerio de Salud se reunió con autoridades de todas las provincias para monitorear casos de hantavirus. | Imagen ilustrativa

El Ministerio de Salud se reunió con autoridades de todas las provincias para monitorear casos de hantavirus

Por Redacción Sociedad

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó ocho casos, tres de ellos mortales. Desde el organismo confirmaron que cinco de los ocho casos corresponden a infecciones por hantavirus.

El número de infectados hasta la fecha

Uno de los infectados en situación grave es el médico del crucero, quien debió ser evacuado en un avión y hospitalizado en Países Bajos, donde se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva. Asimismo, se identificó el caso de un pasajero nerlandés y un alemán, también infectados.

Otro pasajero británico también se encuentra en estado delicado pero estable en el hospital de Johannesburgo. Según señalaron medios locales, el hombre presentó síntomas gastrointestinales y respiratorios graves, por lo que también debió ser evacuado del crucero.

Mapa del hantavirus
Mapa del hantavirus: contagios, sospechosos y aislados

Mapa del hantavirus: contagios, sospechosos y aislados

El último caso confirmado de hantavirus corresponde a un pasajero que abandonó el crucero días antes de conocerse la crisis y presentó síntomas días después. El hombre se encuentra en Zurch, Suiza y en el hospital donde fue atendido confirmaron el contagio del virus.

Asimismo, se contabilizan los casos de personas fallecidas: dos jubilados neerlandeses y una mujer alemana, quien murió cinco días después de presentar síntomas como fiebre y malestar general. Dos de los tres casos fallecieron en el crucero.

Casos sospechosos y aislados

Por otro lado, el mapa epidemiológico también contempla casos sospechosos que estuvieron en contacto con personas infectadas. Según informaron las autoridades, siete pasajeros que estuvieron en el crucero y que regresaron a sus casas en Reino Unido se encuentran actualmente en un aislamiento voluntario ya que no presentan síntomas.

Asimismo, ocho pasajeros franceses también se encuentran en aislamiento, sin confirmación de contagio. Por otro lado, tres pasajeros en Estados Unidos y otros tres en Canadá también fueron aislados y sometidos a pruebas de PCR.

crucero hantavirus
El contagio comenzó en el crucero MV Hondius

El contagio comenzó en el crucero MV Hondius

Dos pasajeros de Singapur arrojaron resultados negativos, aunque uno de ellos aún es considerado caso sospechoso al presentar síntomas leves. Por último, un pasajero británico, quien actualmente se encuentra en la Isla Tristán de Acuña, también fue señalado como un caso sospechosos ya que estuvo en contacto con otros dos ciudadanos en aislamiento.

Posible contagio fuera del crucero

Por otro lado, este jueves se informó sobre la hospitalización de una azafata neerlandesa en Ámsterdam quien tuvo contacto únicamente con una pasajera infectada en el aeropuerto de Johannesburgo. De confirmarse el caso, se trataría del primer contagio a una persona que no estuvo a bordo del crucero.

Actualmente El buque, operado por Oceanwide Expeditions, navega actualmente hacia las Islas Canarias con llegada prevista para este sábado a Tenerife, tras haber zarpado de Ushuaia (Argentina) con 147 personas a bordo, las cuales se encuentran aisladas sin síntomas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Analizan si un basural en Ushuaia originó el brote de hantavirus en el crucero

Hantavirus: analizan si un basural en Ushuaia originó el brote en el crucero

El ministro de Salud, Mario Lugones 

El Gobierno le respondió a la OMS tras las advertencias por hantavirus y ratificó su salida del organismo

La azafata investigada por un posible caso de hantavirus pertenece a la aerolínea KLM, de Países Bajos. 

Investigan un posible caso de hantavirus en una azafata que tuvo contacto con una mujer fallecida

El hantavirus genera preocupación a nivel mundial. La OMS explica que la prevención es clave para evitar posibles brotes. 

Hantavirus: cómo se transmite la cepa Andes y por qué preocupa a nivel mundial