El mapa del hantavirus: cuántos casos hay, dónde están y cuántos se encuentran aislados

El brote de hantavirus en el crucero MV Hondius activó una alerta sanitaria y ya se registraron tres fallecidos por el virus. Si bien existen sospechas de que un basural en Ushuaia sería el lugar de origen del contagio , la ruta de transmisión todavía no está confirmada.

El Ministerio de Salud se reunió con autoridades de todas las provincias para monitorear casos de hantavirus

Hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificó ocho casos, tres de ellos mortales. Desde el organismo confirmaron que cinco de los ocho casos corresponden a infecciones por hantavirus.

Uno de los infectados en situación grave es el médico del crucero, quien debió ser evacuado en un avión y hospitalizado en Países Bajos , donde se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva. Asimismo, se identificó el caso de un pasajero nerlandés y un alemán, también infectados.

Otro pasajero británico también se encuentra en estado delicado pero estable en el hospital de Johannesburgo . Según señalaron medios locales, el hombre presentó síntomas gastrointestinales y respiratorios graves , por lo que también debió ser evacuado del crucero.

El último caso confirmado de hantavirus corresponde a un pasajero que abandonó el crucero días antes de conocerse la crisis y presentó síntomas días después. El hombre se encuentra en Zurch, Suiza y en el hospital donde fue atendido confirmaron el contagio del virus.

Asimismo, se contabilizan los casos de personas fallecidas: dos jubilados neerlandeses y una mujer alemana, quien murió cinco días después de presentar síntomas como fiebre y malestar general. Dos de los tres casos fallecieron en el crucero.

Casos sospechosos y aislados

Por otro lado, el mapa epidemiológico también contempla casos sospechosos que estuvieron en contacto con personas infectadas. Según informaron las autoridades, siete pasajeros que estuvieron en el crucero y que regresaron a sus casas en Reino Unido se encuentran actualmente en un aislamiento voluntario ya que no presentan síntomas.

Asimismo, ocho pasajeros franceses también se encuentran en aislamiento, sin confirmación de contagio. Por otro lado, tres pasajeros en Estados Unidos y otros tres en Canadá también fueron aislados y sometidos a pruebas de PCR.

crucero hantavirus El contagio comenzó en el crucero MV Hondius

Dos pasajeros de Singapur arrojaron resultados negativos, aunque uno de ellos aún es considerado caso sospechoso al presentar síntomas leves. Por último, un pasajero británico, quien actualmente se encuentra en la Isla Tristán de Acuña, también fue señalado como un caso sospechosos ya que estuvo en contacto con otros dos ciudadanos en aislamiento.

Posible contagio fuera del crucero

Por otro lado, este jueves se informó sobre la hospitalización de una azafata neerlandesa en Ámsterdam quien tuvo contacto únicamente con una pasajera infectada en el aeropuerto de Johannesburgo. De confirmarse el caso, se trataría del primer contagio a una persona que no estuvo a bordo del crucero.

Actualmente El buque, operado por Oceanwide Expeditions, navega actualmente hacia las Islas Canarias con llegada prevista para este sábado a Tenerife, tras haber zarpado de Ushuaia (Argentina) con 147 personas a bordo, las cuales se encuentran aisladas sin síntomas.